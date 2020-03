Scrive sui social «Barbara D'Urso e Chiara Ferragni peggio del Coronavirus». La conduttrice: «Dopo è risultata positiva»

«Barbara D'Urso e Chiara Ferragni sono peggio del Coronavirus», è la frase che una ragazza avrebbe scritto sui social prima di risultare positiva al tampone. Lo sottolinea durante Pomeriggio 5 la stessa conduttrice, intenta come sempre a informare e intrattenere il suo pubblico in queste giornate difficili. E proprio durante un collegamento con una ragazza di Fiuggi in isolamento racconta di essere venuta a conoscenza di questa incredibile coincidenza.

La D'urso ha dato voce alla giovane che lamentava di essere stata presa d'assalto sul web insieme alla mamma perché hanno contratto il Coronavirus. Nel Lazio sarebbero state tra i primi casi. «Io sto benissimo, mia madre è ricoverata. Ci hanno trattato come appestate», confessa. «Sono dei cretini perché può capitare a tutti, anzi una ha scritto 'Barbara D'Urso e Chiara Ferragni sono peggio del Coronavirus' e il giorno dopo è risultata positiva», spiega Barbara.

Sembra, dunque, che il karma abbia punito la "leonessa da tastiera". Come haters delle due donne aveva chiesto ironicamente la possibilità di debellarle. Il caso ha voluto che poco dopo aver pubblicato il post su Facebook, lei stessa risultasse il primo caso positivo di Coronavirus nella sua città. Il Covid-19 sarebbe arrivato dopo un viaggio in treno tra le province di Bergamo e Milano, come riporta il sito di Trash Italiano.

La ragazza ha raccontato tutto sui social e ha detto che, tornata in Toscana, ha cominciato a sentirsi male. Dopo vari tentativi di chiamate al numero di emergenza si è rivolta al pronto soccorso dell’ospedale Careggi di Firenze. Ricoverata, ha poi postato gli screen shot con la sua storia. «Speriamo che essere sani e robusti funzioni! Sono un ex arbitro di calcio, la tenacia non manca!», il commento.

