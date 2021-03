Barbara D'Urso in lacrime, abbraccio a Tiziana Giardoni, vedova di Stefano d'Orazio. Bufera in diretta: «Allora anche noi»

Barbara D'Urso abbraccia in diretta Tiziana la vedova di Stefano d'Orazio, è bufera: «Allora pure noi». Ospite a Live non è la D'Urso la padrona di casa tra le lacrime non è riuscita a trattenersi: «Cerco sempre di dare il buon esempio, ma non potevo non farlo», il pubblico si divide.

Tiziana Giardoni, moglie di Stefano d’Orazio, lo storico batterista dei Pooh, scomparso lo scorso 6 novembre 2020 è l'ospite del Drive In di Live non la D'Urso. Al suo ingresso in studio la padrona di casa, davvero molto commossa, non ha potuto fare a meno di abbracciarla.

«Cerco sempre di dare il buon esempio, come vedete tutti i giorni nelle mie trasmissioni, ma non potevo non farlo - spiega commossa la D'Urso - ho fatto tanti tamponi da stamattina proprio per quello».

Il gesto di Barbara D'Urso ha però diviso il pubblico sui social, c'è chi ha criticato duramente l'abbraccio in diretta: «Da domani faccio anch'io tanti tamponi e abbraccio chi voglio? Allora pure noi!», e chi invece ha trovato in quell'abbraccio un gesto carco di umanità e amore: «No cara Barbara - scrive un utente su twitter - non hai sbagliato ad abbracciarla, hai fatto più che bene,Tiziana aveva bisogno di quell’abbraccio, e tu hai fatto bene a darglielo, e gli altri tutti muti»

