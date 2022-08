«Salire questa sera sul palco della Mole di Ancona è un’emozione davvero indescrivibile»: cosí Baltimora, al secolo Edoardo Spinsante, che alle 21,30 di oggi sarà in concerto per la prima volta nella sua Ancona, alla Mole Vanvitelliana.



Il concerto



È la prima volta che si esibisce nella sua città da quando, nel dicembre dello scorso anno, ha vinto l’edizione 2021 di X Factor. L’emozione di essere alla Mole é grande, spiega Baltimora, perché «ci ho visto i concerti più belli della mia vita. Ci sono molto legato. È bellissimo e unico nel suo genere, proprio perché si trova in mezzo al mare, e poi perché, secondo me, è il tempio della musica di Ancona che è una città che mi ha dato così tanto in questi anni. Non vedo veramente l’ora di esserci». Dopo la vittoria al talent di Sky, Baltimora nel corso di quest’anno ha consolidato il successo preparandosi per i live che avrebbe fatto. Oggi, dopo un anno dalla finalissima al forum di Assago, dice che «esibirmi live e salire sul palco significa cercare, ogni volta, di dimostrare a me stesso che non devo aver paura di quello che faccio e di quello che sono. A volte sento il timore di non andare bene, di dire e fare la cosa sbagliata; per questo il palco è sia il luogo che più mi espone, sia quello nel quale mi sento più al sicuro perché so che chi mi viene a sentire è lì per me, per vedere quello che sono veramente. Non ho più paura di aprirmi e mostrarmi nella maniera più sincera al pubblico». Il pubblico dimostra di amarlo, tanto che nel suo tour, dopo le date di Roma e Senigallia ha fatto registrare un sold out a Milano.

La carriera



Edoardo Spinsante, classe 2001, é nato e cresciuto ad Ancona, poi si é trasferito a Milano per studiare di produzione audio e dedicarsi alla sua musica. Baltimora, infatti per anni ha scritto, arrangiato e prodotto i suoi brani, ma li ha sempre tenuti per sé. Poi é arrivata l’etichetta Pezzi Dischi e grazie a loro ha deciso quindi di mettersi in gioco e iniziare il percorso davanti ai giudici della quindicesima edizione di X Factor. Seguito dal rapper Hell Raton, oltre alle cover, ha lanciato i due inediti “Altro” e “Baltimora”, che sono diventati i singoli che lo hanno condotto alla vittoria al forum di Assago, dopo aver battuto tutti i concorrenti. Nello scorso mese di marzo Baltimora ha pubblicato il suo primo Ep, dal titolo “Marecittà” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), anticipato dal singolo “Colore”, e che contiene anche i due brani presentati a X Factor. I biglietti per il concerto, che chiude la terna degli eventi extra alla Mole voluti da Comune e Amat, sono sul circuito Amat/Vivaticket e alla Mole a partire dalle 20,30.