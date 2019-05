Ballando, l'intesa Veera Kinnunen e Osvaldo diventa un caso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vero e proprio caso a: l'intesa sempre più forte tra l'ex calciatoree la sua compagna/maestra di ballo,, avrebbe causato un vero e proprio terremoto all'interno della trasmissione del sabato sera di RaiUno. Veera è fidanzata con, altro maestro di ballo della trasmissione.Come riporta Dagospia, che cita un'indiscrezione di Oggi, il feeling tra Osvaldo e Veera non sarebbe circoscritto agli studi Rai. C'è chi li ha visti molto vicini anche mentre assistevano agli Internazionali di tennis al Foro Italico e i fan della coppia in gara si augurano che l'intesa in pista possa trasformarsi in qualcosa di più. Non è d'accordo, ovviamente, Stefano Oradei, il maestro/compagno di ballo che in questa edizione accompagna in gara Suor Cristina.Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicini a Ballando con le stelle, sembra che gli autori volessero mandare Dani Osvaldo e Veera Kinnunen all'estero, per registrare una clip promozionale del programma. Stefano Oradei, però, avrebbe tentato di convincere Milly Carlucci aimpedire il viaggio all'estero della compagna, per poi chiedere di essere inviato all'estero insieme a Osvaldo e a Veera, anche a sue spese. «Se Veera parte, parto anche io», avrebbe intimato Stefano Oradei, che avrebbe anche minacciato di lasciare il programma. Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, dal canto loro, continuano ad assicurare che finora c'è solo un'ottima intesa basata su una sincera amicizia.