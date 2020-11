Ballando con le stelle: sabato sera l'ultima sfida. Torna Elisa Isoardi. Costantino Della Gherardesca insidia Paolo Conticini. Ultima puntata per il dance show di Milly Carlucci che il 21 novembre alle 20.35 su Rai1 incoronerà la nuova coppia vincitrice di una delle edizioni più difficili.

Sono sette le coppie che sabato 21 novembre alle 20.35 su Rai1 si sideranno a Ballando con le Stelle: Tullio Solenghi - Maria Ermachkova; Paolo Conticini - Veera Kinnunen; Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca - Lucrezia Lando; Elisa Isoardi - Raimondo Todaro; Alessandra Mussolini - Maykel Fonts e Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira.

La finale di sabato sera decreterà la coppia vincente e mai come quest'anno l'esito è più che incerto. Il ritorno di Elisa Isoardi potrebbe sparigliare le carte. La conduttrice resta, nonostante l'infortunio subito, la favorita alla vittoria da parte dei bookmaker a quota 2,50, ma i traders di Stanleybet.it credono anche in Paolo Conticini a 3,00. Senza tralasciare, infine, il voto del pubblico che di puntata in puntata continua a premiare l'estro e la fantasia di Costantino della Gherardesca, paradossalmente il meno ballerino di tutti.

Un'edizione, quella di quest'anno che nonostante le mille difficoltà a causa dell'emergenza covid non solo è riuscita a portare nelle case degli italiani una ventata di leggerezza, ma dopo quindici anni dal suo esordio, Ballando con le stelle, si conferma ancora una volta protagonista dal palinsesto televisivo.

Per dieci appuntamenti il programma guidato come sempre da Milly Carlucci ha cattura l’attenzione del pubblico e dei milioni di followers che di settimana hanno mantenuto #Ballandoconlestelle in testa alla classifica trending topic dei programmi più seguiti e amati dalla rete, con 1.395.636 interazioni social (Instagram, Facebook e Twitter).

