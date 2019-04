Ballando, la giuria contro La De Girolamo: «Non aggiunge niente al programma»

di Silvia Natella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha scelto di mostrarsi in una veste inedita partecipando a "". Dure le parole di tutti i giurati dopo l'esibizione della puntata di stasera.ha ironizzato sulla sua prossima professione invitandola a smettere di ballare: «L'avvocato no, il politico no, il ballerino evidentemente no. Cosa farai dopo?»​«Non aggiungi niente al programma. Sei partenopea, mi aspettavo un piatto tipico e invece questa è una pasta in bianco. Se ti sei lasciata andare come dicono ti do un consiglio: non farlo mai più», l'accusa di«Cercherò di mettere la 'pummarola'», la replica della De Girolamo, che ha ottenuto un punteggio molto basso dopo che i giurati hanno alzato le palette.Nonostante le critiche, lei non perde il sorriso: «Sono tutta spezzata, ma sono felice. E vorrei che tutti nella vita aggiungessero qualcosa al loro modo di vivere. Già che non tolgo al programma è una gran cosa».L'ex ministro è in coppia cone gli ha confidato di soffrire il giudizio e l'indifferenza del padre.«Era a Roma, ma non è venuto qui», dice nella clip che precede la performance.