Ballando con le Stelle, Samuel Peron guarito dal coronavirus: «Sono finalmente libero ma penso a chi è finito in ospedale»

Samuel Peron, ballerino professionista di Ballando con le Stelle, è finalmente guarito dal coronavirus. Lo conferma lui stesso sui social, annunciando di essersi negativizzato dopo un mese e mezzo.

Dopo essere rimasto positivo al tampone, Samuel Peron era sempre rimasto asintomatico ma costretto ad un lungo isolamento, durato sei settimane. «Sono finalmente libero di tornare alla mia vita di sempre: correre, ballare, condividere il mio tempo con altre persone (sempre dentro limiti e restrizioni Covid) e non più col riflesso della mia immagine nello specchio» - spiega il ballerino di Ballando con le Stelle su Instagram - «Il mio pensiero va a tutte quelle persone che la quarantena e l'isolamento lo hanno passato in terapia intensiva e mi rendo conto che le mie difficoltà altro non sono state che una pagliuzza nell'occhio! Da uno scetticismo ad una vera e cruda realtà! State attenti!».

