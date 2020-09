Oggi sta male pure il tuo ex Salvini, non so cosa gli fai agli uomini

Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle, costretta a esibirsi da sola senza Raimondo Todaro, operato. Il siparietto dopo la notizia che il leader della Lega Matteo Salvini, ex compagno della conduttrice, era febbricitante. Così Selvaggia Lucarelli, dopo l'esibizione di

