Ballando con le Stelle, Al Bano blocca la diretta e si ritira: la reazione di Milly Carlucci

Terza puntata di Ballando con le stelle 2021. Tantissime le emozioni e i colpi di scena. Per capire bene la serata di ieri bisogna partire dalla fine. Al Bano, secondo in classifica dopo la proclamazione, si ritira. Un'elegante valzer in bianco, terminato con un momento canoro di Al Bano che ha cantato a cappella una strofa del suo brano È la mia vita, quello portato sul palco da Al Bano Carrisi e Oxana Lebedew tanto da aggiudicarsi la vittoria della puntata. Nel momento della classifica tuttavia, quando Fabio Galante e Memo Remigi finiscono allo spareggio, Al Bano annuncia di volersi ritirare (temporaneamente) dalla gara, evitanto che gli altri due concorrenti finiscano allo spareggio per decidere l'eliminato.

Al Bano e le parole per la sua maestra

«L’avevo paventata, glielo avevo detto poco fa. Io vorrei che Oxana andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia la sua eccezionale carriera. Io ci sto a bloccarmi… a favore tuo, della tua salute, della tua arte! Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via… Ma per te».Un gesto altruistico che Al Bano decide di fare per la sua maestra di danza. Ma il cantante rassicura i suoi fan promettendo di tornare non appena Oxana sarà guarita dal suo infortunio. La ballerina si è infatti infortunata due settimane fa durante una prova generale, pochi giorni prima dell’esordio della nuova stagione del talent di Rai Uno.

La reazione di Oxana

La ballerina commossa ha aggiunto: «Voglio ringraziare tutta la grande e gentilissima famiglia di Ballando con le Stelle per aver fatta sentire la benvenuta qui. Ad ogni singola persona della squadra, voglio ringraziarvi per la vostra cura e il vostro affetto. Mi spiace per quello che mi è accaduto con il mio piede ma vorrei mostrare la mia vera danza». Milly Carlucci totalmente spiazzata dalla scelta dopo aver dato un'occhiata agli autori ha invitato Albano Carrisi a non abbandonare la trasmissione e aspettare che la ballerina si riprenda così da poter rientrare in gara.

È stato il pubblico a regalare al cantante di Cellino San Marco il podio, mentre il tesoretto conquistato grazie all'edizione di Cristiano Malgioglio ballerino per una notte è andato a Sabrina Salerno che ha entusiasmato la giuria con la sua performance in coppia con Samuel Peron.

