È già in moto la macchina del Bababoom festival, in programma a Marina Palmense, Fermo, dal 17 al 21 luglio. Tra gli ospiti già annunciati, I Black Uhuru e i Sud Sound System.

La novità

«Quest’anno – racconta l’anima del festival, Andrea Borraccini – ci sono importanti novità. Ci sarà un’area concerti totalmente dedicata alla musica, ci saranno un palco principale e due aree dj e la pomeridiana sarà a ingresso libero». Ci sarà tanta musica, con molti ospiti già annunciati, come Skarra Mucci, il 17 luglio per la prima volta sul main stage. Artista giamaicano, nato a Kingston, ma residente in Spagna, ha all’attivo una lunga carriera. Classe 1973, ha registrato il suo primo brano a soli 9 anni, prodotto da Harry J. La data fermana è l’unica italiana del suo “Perfect timing tour”, che prende il nome dall’ultimo album pubblicato nel 2023.

Nello stesso giorno si esibirà anche il rapper italo-colombiano Egreen. Ci saranno poi il cantante romano Brusco e l’ex voce dei Pitura Freska, Sir Oliver Skardy, che saranno a Fermo il 18 luglio. Proprio Skardy, ormai un veterano della scena reggae italiana, per la prima volta sarà al festival fermano dove presenterà il suo Greatest hits show, fatto di brani di repertorio e nuove produzioni. Uno spettacolo in cui ripercorre i momenti principali della sua carriera, iniziata quarant’anni fa e di cui una tappa fondamentale sono stati i Pitura Freska, con un milione di dischi venduti.

Il debutto

Ancora una prima volta al festival, il 19 luglio, quando arriverà a Fermo, direttamente dalla Giamaica, Micah Shemaiah, che torna in Italia dopo 10 anni. La grande attesa da parte degli appassionati del festival è per sabato 20 luglio. Quel giorno arriveranno i Black Uhuru, da oltre 40 anni sulla cresta dell’onda del reggae mondiale: la data di Fermo sarà la prima dell’“Euro & Uk Tour 2024”. Ad aprire il loro concerto saranno gli italiani Broken Clocks, band emergente prodotta da Paolo Baldini che ha vinto l’edizione 2023 del Bababoom band contest. Chiusura il 21 luglio, domenica, con i Sud Sound System, capaci di unire sapientemente il loro raggamuffin ai sound salentini, che loro non abbandonano mai. A Fermo saranno con la band Bag A Riddim, per presentare il prossimo album in uscita, in una tappa del loro “Intelligenza naturale tour 2024”.

L’attesa

C’è attesa sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori. «Abbiamo già avuto diverse serate in giro per l’Italia - dice ancora Borraccini - per raccontare il festival in anteprima. Le serate in questione ci hanno dato la misura di quanto il nostro festival è atteso e seguito. Come sempre il Bababoom festival sarà un’occasione unica per attrarre appassionati del mondo reggae e non solo. Anche di chi ama la buona musica e una vacanza all’aria aperta. Aspettiamo nello spazio naturale di Marina Palmense una pacifica invasione di turisti e visitatori».

La musica sarà tanta come in ogni edizione del festival, e gli ospiti annunciati momento sapranno sicuramente soddisfare gli amanti del genere. Ma il festival è anche molto altro: momenti di riflessione, meditazione, divertimento per i più piccoli, magari rimanendo sotto le stelle del cielo fermano.