Avril Lavigne, una fan in topless (per protestare) sul palco e lei si infuria: «Scendi immediatamente str***a». Il video diventa virale

Bandana e pantaloni rosa, scritte su tutto il corpo con il pennarello e copri capezzoli metallizzati. Si è presentata così sul palco dei Juno Awards (che si sono tenuti in Canada) l'ambientalista che è poi stata cacciata da Avril Lavigne che, visibilmente infastidita, l'ha invitata a scendere e a togliersi dalla scena. La cantante non ha gradito la protesta ambientalista, ritenendola inadeguata e soprattutto fuori luogo. Il video di una fan che stava filmando l'intervento di Avril Lavigne alla cerimonia del premio canadese, è diventato virale su tutti i social.

La vicenda

Avril Lavigne era presente alla premiazione dei Juno Awards, una sorta di Gremmy canadesi, che si è tenuta a Edmonton, Canada, in quanto ha vinto il riconoscimento TikTok Juno Fan Choice. Ad un certo punto, mentre la cantante ringraziava i suoi fan, sul palco si è presentata un'ambientalista in topless che inizialmente si è sistemata alle spalle di Avril che intanto continuava con il suo discorso. Quando la cantante si è girata sentendo le voci stupite del pubblico, si è rivolta in modo infastidito all'ospite indesiderata, dicendole: «Get the fuck off, bitch!», tradotto «Scendi immediatamente dal palco str****». Inoltre, Avril, dopo aver fatto sloggiare la ragazza, ha detto: «Nessuno si azzardi a fare qualcosa stavolta o verrà fuori la canadese che è in me e pianterà un gran casino».

Il tour di Avril Lavigne

Avril Lavigne, dopo un periodo di assenza, è tornata ad esibirsi sui palchi di tutto il mondo e infatti, sta promuovendo il suo nuovo tour che toccherà anche l'Italia: il 23 aprile sarà alla Kioene Arena a Padova mentre il 24 aprile si esibirà al Foruma di Assago a Milano.