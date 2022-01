Come sarà il 2022. La congiunzione tra Giove e Nettuno segna l’inizio di un nuovo ciclo, la primaverà porterà un cambio di rotta

ANCONA - Il 2021 è stato un anno decisamente complicato per molti di noi (me compresa che in autunno ho avuto la visita del Covid). E, quindi, siamo tutti un po’ curiosi e timorosi allo stesso tempo di sapere come andrà il 2022. A prescindere dalle previsioni segno per segno dei vari astrologi da salotto che, come abbiamo spiegato più volte in queste pagine, vanno viste come un gioco e nulla di più è invece interessante vedere come gli studiosi di Astrologia vedono questo nuovo anno.

L’astrologo francese André Barbault, scomparso nel 2019, nei suoi scritti di una trentina di anni fa aveva parlato del 2020 come di una “grande minaccia” e di questi anni come di un periodo molto critico con perturbazioni a livello globale, di cui l’Europa sarebbe stata l’epicentro, e di un caos relativo alla natura e alla società con possibile emersione di nuove pandemie. Barbault era arrivato a queste conclusioni sulla base di una tecnica astrologica particolare che analizza le posizioni dei pianeti in cielo e come queste si riflettono nella vita sulla terra. Questa tecnica si chiama Astrologia Mondiale… ed è solo una delle tante declinazioni di questa affascinante disciplina che dal molto grande può arrivare ad analizzare anche la parte più piccola e intima dio noi stessi: la nostra essenza.



Insieme a Luciano Drusetta e Alessia Praitano, abbiamo studiato le posizioni dei pianeti nel 2022 e abbiamo provato a fare delle ipotesi. Iniziamo comunque col dire che Giove, il pianeta della fortuna e dell’abbondanza ha appena fatto il 28 dicembre il suo ingresso in Pesci dove rimarrà fino all’11 maggio per poi entrare in Ariete e quindi tornare nel segno dei Pesci a novembre. I Pesci è uno dei segni in cui Giove trova la sua espressione migliore, portando quindi un maggiore senso di espansione, ottimismo ed energia.



«Se ripenso allo scorso anno», spiega Luciano Drusetta, che ha tradotto i testi di Barbault e da molti anni si occupa di Astrologia Mondiale «mi rendo conto che sul 2021 sono stato forse troppo ottimista, eppure non credo di essermi sbagliato poi di tanto. In queste settimane, pur fra i timori della variante Omicron e la prospettiva di nuove restrizioni, anche i commentatori più prudenti concordano nel dire che in buona parte del pianeta siamo ben lontani dalle cifre emergenziali che avevano portato ai primi lockdown. Non si può nascondere che, al di là della loro efficacia, le misure più restrittive hanno creato crescenti disagi, divisioni, malumori e proteste, e non solo qui in Italia. Da più parti si avverte la necessità di un cambio di rotta, che potrebbe forse già avvenire in primavera con la congiunzione fra Giove e Nettuno che segnerà l’inizio di un nuovo ciclo».



«Dal 2023 - aggiunge Drusetta - anche il ciclo Giove-Nettuno diventerà evolutivo. Perciò, ritengo ragionevole che all’epoca avremo superato sia l’emergenza sanitaria, sia tutte le altre emergenze: economica, psicologica, familiare, politica, societaria, educativa… che l’attuale pandemia sta causando. Probabilmente, non ci lasceremo alle spalle proprio “tutte” le emergenze; il cammino di ricostruzione post-pandemico sarà lungo e non privo di ostacoli. Ma resto convinto, perché ce lo dicono i cicli planetari, mirabilmente studiati da André Barbault nel secolo scorso che dal 2023 al 2026 ci aspettano novità tecnologiche, un rinnovato patto sociale, un ripensamento del concetto di lavoro, forse una nuova e più equa distribuzione della ricchezza e una rifondazione delle istituzioni democratiche, pure loro messe a dura prova da questi anni difficili. E non escludo che già nel 2022 si possano vedere germogliare i semi di queste grandi novità che ci aspettano nei prossimi anni».

