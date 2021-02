Musica al ritmo dell’amore, canzoni e rapporti di coppia raccontati dall’Associazione Fabriano Pro Musica

FABRIANO - La musica e l’amore ai tempi del distanziamento sociale e della pandemia, con l’Associazione Fabriano Pro Musica che ha organizzato per oggi, San Valentino, a partire dalle 19 una diretta social per raccontare come – e quanto – la musica possa pesare all’interno di un rapporto di coppia. La musica e l’amore, per un talk alternativo pensato per narrare l’amore tra musicisti.



Le forme dell’amore

Amore che può portare al raggiungimento di vette artistiche, ma che può anche raccontare tra le note del pentagramma lo strazio di un rapporto finito e poi lanciato in pasto ai cronisti del gossip tra star o presunte tali. Storie finite, amori abbandonati e poi diventati “carta stampata”, come per esempio racconta la storia dei Fleetwood Mac, baciati dal successo e tra le band più grandi di sempre, ma poi esplosi dal loro interno a causa di amori finiti in malo modo ed amplificati dalla stampa scandalistica degli anni ’70.

Per raccontare un tema così delicato interverranno il critico musicale e scrittore Massimo Max Salari, Frank Martino (curatore della pagina Instagram “Il Musicista Che Avanza”) e l’ideatore della pagina Facebook “Giovanni all’Heavy” Paolo Grillo. Un San Valentino che racconterà anche le storie di chi, nel suo piccolo, ha vissuto storie d’amore nate tra le note di un pentagramma, magari senza clamore e milioni di dischi venduti, ma che ancora oggi riescono a resistere alla pressione di anni passati correndo – e suonando – sui palchi di mezzo mondo.L’evento di oggi sarà ovviamente gratuito, accessibile a tutti gli interessati, e possibile da raggiungere trovando su Facebook la pagina FabriJazz.

Ma la prospettiva dell’associazione fabrianese è anche quella della nuova edizione della kermesse musicale, con il festival dedicato alla musica jazz, che taglierà il traguardo dell’edizione numero 8 la prossima estate. Già decise le giornate dedicate allo studio, con i corsi musicale che partiranno dal 24 agosto e che termineranno il 29 agosto. Oltre agli insegnanti legati all’associazione fabrianese, proseguono le trattative per allargare l’offerta formativa con l’arrivo di nuovi insegnanti di livello internazionale, capaci di rendere ancora più competitiva la già valida proposta culturale di Fabriano Pro Musica.



I concerti dal vivo

Lavori in corso anche per quanto riguarda la prospettiva live di FabriJazz, con contatti in corso per cercare di costruire gli eventi dal vivo. Lo scorso anno sul palco di FabriJazz salirono sul palco dei giardini del Poio il trombettista Fabrizio Bosso, il batterista di Elio e Le Storie Tese Christian Meyer, il progetto Emily Dickinsong di Daniele Cervigni e il The Pier Jazz Fourtet del contrabbassista fabrianese Pierpaolo Chiaraluce. Ma nell’attesa delle nuove conferme, proseguono le lezioni della Popular Jazz School di Fabriano Pro Musica, che nelle scorse settimane ha consegnato anche due borse di studio a giovanissimi e talentuosi musicisti.

