Kids & Legends: dadi, eroi ed avventure fantasy per scoprire il fascino dei giochi di ruolo

FABRIANO - Un team di ragazzi di Chiaravalle e Fabriano sbanca la piattaforma di crowfunding Kickstarter e centra l’obbiettivo della pubblicazione di “Kids & Legends”, gioco di ruolo pensato per avvicinare i giovanissimi ad un mondo fatto di dadi, eroi ed avventure fantastiche.

Un progetto nato una manciata di anni fa, chiamato in origine “Kids & Dragons”, capace di raggiungere 60 località italiane e coinvolgendo 673 ragazze e ragazzi. Dalle famiglie ai gruppi di amici, fino alle scuole, come strumento didattico e di stimolo alla creatività. In 4 anni di lavoro il progetto (partendo da una sperimentazione durante la convention fabrianese di gioco di ruolo Fabcon) si è evoluto fino al contatto con Asmodee Italia, editore e distributore francese di giochi da tavolo, ma non prima di aver centrato l’obbiettivo di circa 40mila euro e 560 finanziatori convinti attraverso il crowfunding.



Questo il “team” che ha creato “Kids & Legends”: Michele Torbidoni, Emanuele Silvi, Manfredi Mangano, Alessandro Buccolini, Filippo Amato, Daniele Rabboni, Enrico Marchegiani, Riccardo Nicolini, Cesare Piombetti, Jacopo Spinsanti e Tommaso Spinsanti. All’interno della scatola, tutto il necessario per iniziare a stimolare la fantasia dei giocatori. Manuali, immagini, mappe e regole per iniziare a creare sin dalla tenera età la capacità di immaginare e collaborare con i compagni di avventura. Fantasia e voglia di imparare, un matrimonio perfetto.

«Un prodotto pensato per ragazzi a partire dalla scuola media, per farli appassionare al gioco di ruolo – spiega Michele Torbidoni, team leader di questo progetto che vedrà la pubblicazione nel 2021 – per farli diventare padroni delle loro scelte e per farli diventare davvero protagonisti. È un prodotto che permetterà a tutti di entrare nel gioco di ruolo da subito, senza sessioni intermedie per costruire un personaggio ma sfruttando quanto contenuto all’interno dei manuali presenti nella scatola di Kids & Legends».

Soddisfazione quindi da parte del team creativo marchigiano: «Partendo dal basso, conquistando la fiducia attraverso il crowfunding, abbiamo ottenuto un grande risultato – prosegue Torbidoni – Asmodee sta facendo con il nostro progetto una scommessa che diventa industriale, ed il bello è che ora il livello è infinitamente superiore, perché la tiratura ampia permetterà a Kids & Legends di entrare in tantissimi negozi specializzati. Quello che ci è accaduto lo possiamo descrivere nell’evoluzione di un personaggio da livello 1 ad un livello infinitamente più alto, praticamente l’arco narrativo di un eroe che speriamo non si fermi qui».

