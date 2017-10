Ira Asia Argento su Twitter: "Se denunci uno stupro in Italia sei tu la troia"

Solo in Italia vengo considerata colpevole del mio stupro perché non ne parlai quando avevo 21 anni ed ero terrorizzata. Sono delusa, triste — Asia Argento (@AsiaArgento) 11 ottobre 2017

Ho denunciato uno stupro e per questo vengo considerata una troia #inItalia https://t.co/B6prUGsRUR — Asia Argento (@AsiaArgento) 11 ottobre 2017

"Solo in Italia vengo considerata colpevole del mio stupro perché non ne parlai quando avevo 21 anni ed ero terrorizzata. Sono delusa, triste". E' l'amaro sfogo di Asia Argento che, su Twitter, parla delle reazioni ricevute dopo la rivelazione fatta al 'New Yorker' in merito all'abuso sessuale subito nel 1997 da parte di Harvey Weinstein. In un successivo tweet Asia è ancora più furiosa: "Se denunci, sei tu la troia".LEGGI ANCHE ---> WEINSTEIN ROMPE IL SILENZIO Oltre all'attrice e regista italiana, sono molte le star di Hollywood, modelle, assistenti ed ex dipendenti della società del noto produttore cinematografico ad aver raccontato di aver subìto violenze in passato.A lanciare la bomba è stato il 'New York Times' che ha pubblicato un'inchiesta, basata su numerose testimonianze, in cui il produttore di film di successo come 'Pulp Fiction' e 'Shakespeare in Love' è accusato di aver molestato molte donne negli ultimi 30 anni.