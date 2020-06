Ascolti Tv, 22 giugno 2020. Montalbano è sempre Montalbano, pure da giovane

Ultimo aggiornamento: 16:43

Ascolti Tv lunedì 22 giugno 2020. Su Rai1 Il Giovane Montalbano è stato seguito da una media di 4,8 milioni di spettatori pari al 22,5% di share. Su Canale 5 Robin Hood fa il 10%. Rete4 Quarta Repubblica 6,1%. Sui canali Sky Sport Bologna-Juventus il 6,1% complessivo tra gli abbonati. Su Rai2 Un Matrimonio da Favola il 4,9%. Su Italia 1 Fuga da Reuma Park 4,4%. Su Rai3 Le Verità Nascoste 4%. Su La7 Fuga da Alcatraz 3,3%. Su Tv8 Karate Kid II La storia continua l’1,6%. Sul Nove Profiling 0,7%. Su Iris Commando 2,8%.LEGGI ANCHE:In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4,8 milioni e il 20,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,7 milioni e il 16%. Su La7 Otto e Mezzo 1.591.000 spettatori (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.113.000 (5,1%) nella prima parte e 1.099.000 (4,7%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 900.000 con il 3,8%. Su Italia1 CSI 4,4%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 2,5%. Su Tv8 la replica di Guess My Age 2,3%. Sul Nove la replica di Little Big Italy 0,8%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3,3 milioni (21%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 2,5 milioni (16,9%). Su Sky Sport Serie A Lecce-Milan 470.000 spettatori tra gli abbonati pari al 2,3% di share.LEGGI ANCHE: