ASCOLI PICENO - Con “Meglio stasera. Quasi-one man show” è il momento per venire a incontrare a teatro Stefano De Martino nel suo primo sorprendente spettacolo live diretto da Riccardo Cassini che arriva nelle Marche mercoledì 15 e giovedì 16 marzo al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno (ore 20,30), il 17 marzo al Teatro La Fenice di Senigallia (ore 21) e sabato 18 (ore 21) e domenica 19 marzo (ore 17) al Teatro dell’Aquila di Fermo nelle stagioni teatrali promosse dai rispettivi Comuni con l’Amat. “Meglio stasera che domani o mai”, cantava negli anni 60 Miranda Martino in una piccola canzone gioiello arrangiata da Morricone. È quello che pensa Stefano De Martino, per trascorrere insieme un paio d’ore spensierate, nel senso letterale del termine ma soprattutto per conoscerlo meglio.



Forse, “conoscerli” meglio, perché non c’è un solo Stefano. C’è lo Stefano che racconta, dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo. C’è lo Stefano crooner, insieme agli otto orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, con giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola, “non è mai una sola canzone per volta”.

C’è lo Stefano danzatore che, nonostante - ma solo a suo dire - si sia accumulata un po’ di ruggine fra le giunture del ballerino di un tempo, si rimette in gioco, anzi, in ballo. E lo farà accompagnato nelle coreografie da alcuni ballerini professionisti (ex?) colleghi di qualche stagione addietro. C’è lo Stefano imprevedibile, quello dell’allegria e dei giochi in tv, quello che dialoga ed empatizza con gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi con il pubblico.



Info: Ascoli Piceno biglietteria del teatro 0736298770, Fermo biglietteria del teatro 0734284295, Senigallia La Fenice 0717930842, Amat 0712072439 e biglietterie del circuito vivaticket.