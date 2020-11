Ascoli diventa il set del film “Il Quinto Sapore – Umami”

ASCOLI - Il capoluogo piceno è di nuovo set cinematografico, con un film che a causa del ritorno della pandemia ha subito varie vicissitudini, tra rinvii e spostamenti. Si tratta di una pellicola che ha lo scopo di far conoscere i luoghi e i sapori delle Marche grazie a un progetto sostenuto da Regione e Marche Film Commission.

Prima di approdare in Calabria, dove si sposterà per tre settimane, in questi giorni il ciak è nel territorio di Ascoli, scenario tra i principali del prodotto, intitolato “Il Quinto Sapore-Umami”, diretto dal regista Angelo Frezza e affidato a un cast ricco e variegato, in cui spiccano nomi quali Karin Proia, Angelo Orlando, Daphne Scoccia e Antonella Ponziani. Il film, incentrato sull’esistenza di un gusto che, oltre al dolce, al salato, l’amaro, l’aspro e il grasso, è in grado di solleticare le papille del consumatore, oltre che in Italia sarà distribuito in tutto il mondo grazie a un contratto di distribuzione stipulato con la 108 Media di Singapore.

“Il Quinto Sapore – Umami” racconta dello strano rapporto tra Anna e Alessandro, colleghi senza parlarsi da circa dieci anni, a causa della mancata presenza dell’uomo in quella che doveva essere la loro data matrimoniale. Le loro vite si avvicineranno di nuovo grazie all’incontro con altri due personaggi e ad un banchetto che, attraverso il Quinto Sapore, indecifrabile quasi quanto l’amore, permetterà di far risolvere al meglio le loro dinamiche. Il lavoro, che si avvale del soggetto di Francesco Bonelli e della sceneggiatura firmata dal regista Frezza e da Umberto Riccioni Carteni ed Elena Costa, permette dopo quasi due decenni di far tornare le Cento Torri ad essere una sede filmica per il grande schermo. L’ultima volta era accaduto con “E adesso sesso” di Carlo Vanzina, all’interno di un percorso nella settima arte che aveva incluso in precedenza titoli come “I Delfini” di Francesco Maselli con Claudia Cardinale e Tomas Milian e “Alfredo Alfredo” di Pietro Germi, con Dustin Hoffman e Stefania Sandrelli.

«Mi è piaciuta subito la sceneggiatura, grazie ad un personaggio sfaccettato e molto interessante» ha spiegato Karin Proia, nota sia in tv che al cinema per lavori molto noti, come “Le tre rose di Eva” e “Boris”. «A convincermi è stato proprio il ruolo del cibo nella vicenda, tema che amo molto ma che è poco sfruttato nelle produzioni italiane » ha aggiunto il co-protagonista Angelo Orlando, che torna nelle Marche a 21 anni da “Panni Sporchi” di Mario Monicelli, girato a Macerata accanto ad Ornella Muti e Gigi Proietti. Nel cast c’è anche la giovane marchigiana Daphne Scoccia, lanciata quattro anni fa dal film “Fiore “di Claudio Giovannesi e da poco vista in tv in “Nero a metà”, accanto a Claudio Amendola.

