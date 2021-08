Dardust cala un pokerissimo: Dardust, Emma, Amoroso, Saturnino e Pagani sul palco ad Ascoli

ASCOLI - È previsto nel salotto cittadino di Ascoli questa sera alle ore 21 il Memorial Alessandro Troiani 2021, l’evento più atteso dell’estate marchigiana. Non solo perché permetterà di poter vedere eccezionalmente dal vivo duettare due popolarissime primedonne del pop italiano, Emma e Alessandra Amoroso, orchestrate dall’amico Dardust, autentico fenomeno musicale degli ultimi anni.

Ma poi consentirà per la prima volta di poter incontrare dal vivo una delle presenze maggiormente magnetiche del cinema italiano, l’ascolana Alice Pagani, seguitissima dai giovani sia come attrice, che come modella. Non infine, la presenza del bravissimo, funambolico bassista Saturnino Celani, che nell’occasione tornerà a alle sue radici, dopo trent’anni trascorsi a Milano al cospetto dell’inseparabile amico e collega Jovanotti.

A confermare l’attesa dell’evento, sono le cifre: la vendita di mille biglietti polverizzata in poche ore; l’apertura di piazza del Popolo a favore di uno show dopo quasi due anni di chiusure; l’arrivo in città di spettatori “vip” e personaggi noti del mondo dello spettacolo tra il pubblico, attirati dalla straordinarietà dell’appuntamento. Una manifestazione che cela dietro la sua creazione un’organizzazione ferrea e benefica, effettuata a favore della ricerca dei tumori del sangue. Un impegno che vede la sezione ascolana dell’Ail, l’Associazione italiana leucemie, impegnarsi da 22 anni per uno scopo altissimo, a favore del reparto di Ematologia dell’ospedale ascolano. Il Memorial Troiani da sempre devolve fondi alla cura e al progresso scientifico di questa branchia della medicina che, proprio grazie agli sforzi compiuti nel capoluogo piceno, è riuscita negli anni a realizzare risultati encomiabili. Tutto è nato alla fine degli anni ’90 con la malattia e la successiva morte di un giovane commerciante ascolano, appunto Alessandro Troiani.

Lo spettacolo, da cinque anni diretto artisticamente da Dario “Dardust” Faini, convoglia big e spettatori. L’artista ascolano, che ha preso a cuore le sorti del Memorial, quest’anno è reduce da un festival di Sanremo incredibile, costituito dalla sua acclamata performance dal vivo accanto ai musici della rievocazione storica della Quintana e la firma di cinque pezzi in gara realizzati per Madame, Irama, La Rappresentante di Lista, Noemi e Francesco Renga. Lui, impegnato attualmente nel tour del suo ultimo album “Sad- Storm and Drugs”, durante la serata ascolana, dopo il monologo che Alice Pagani dedicherà alle sofferenze ma soprattutto alle speranze legate alla malattia, eseguirà brani tratti dal suo più recente repertorio.

Successivamente, si dedicherà alle esecuzioni delle due primedonne, accompagnato da Saturnino e dal Quintetto d’Archi diretto dal maestro Carmelo Patti. «Oltre all’importante scopo benefico, la serata sarà speciale perchè vedrà insieme due grandi interpreti, con cui collaboro da tanto tempo e con le quali sono in stretta amicizia», ha detto Dardust in merito all’evento, dichiarandosi felice di tornare a realizzare qualcosa per la sua città.

