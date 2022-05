Il lauretano Marumba a tutto reggae porta ad Ascoli i suoi successi e sale in consolle a mixare in stile dub i dischi

ASCOLI - Marumba è una circoscrizione rurale della Tanzania situata nel distretto di Tunduru, regione del Ruvuma. Ma è anche il nome di un artista nato nelle Marche che da qualche anno è molto amato sia in Italia che all’estero. Questa sera, alle ore 22, il cantante, pianista e compositore si esibirà ad Ascoli presso “La Birretta” in Largo Crivelli, portando con sé il suo bagaglio di canzoni all’insegna di sonorità reggae e testi densi di contenuti positivi.



Il lauretano Marumba, al secolo Marco Mariani, torna a cimentarsi con modalità “live” dopo un’assenza di quattro anni dal capoluogo picenoed è reduce con i suoi musicisti da un tour effettuato in Svizzera, che di fatto ha riaperto per lui la strada dei concerti dopo il lungo periodo legato alla Pandemia. Per la sua tappa ascolana, l’artista sarà tuttavia solo sotto i riflettori, impegnato a mixare la vivo i suoi album, realizzati in circa dieci anni di carriera e ispirati alla musica di nomi contemporanei del calibro dell’italiano Al Borosie, ex leader e fondatore della band “National Tickets” e di Earl John Sixteen, uno dei maggiori esponenti della musica giamaicana. Il repertorio di Marumba dicevamo che pone in primo piano le sonorità reggae, da sempre incentrate su testi che sottolineano la forza di un messaggio pieno di principi quali condivisione, rispetto e uguaglianza. Sono temi presenti soprattutto nella parte più recente del suo percorso artistico, di certo non privo di note che invitano a ballare. Marumba, che proviene da una formazione di netto stampo jazz, avendo studiato fin da piccolo pianoforte, nel corso della sua carriera ha collaborato con decine di artisti italiani e stranieri, accompagnandoli nei loro tour.

La sua discografia inizia nel 2012, anno in cui pubblica per l’etichetta Soulove Records il suo primo lavoro da solista “By the way”, la cui title track lo porta ad essere finalista dell’Heineken Jammin’ Festival Contest. Durante i due anni successivi l’artista si esibisce in tutto il mondo e, partendo dall’Italia, fa tappa in Spagna, Inghilterra, Germania, Svizzera e Olanda, promuovendo le produzioni caratterizzate da testi di indubbio impatto sociale e culturale. Nel 2015 pubblica il suo secondo album, “The right direction”, con la partecipazione di diversi cantanti giamaicani, inglesi e italiani tra cui Earl l16, Forelock, Jolebalalla, Deadly Hunta e Navigator. Infine, nel 2017 ecco pubblicato il suo ultimo disco, “What do you know about history?”, contenente dieci tracce di roots, steppa e rub a dub e che lo porta in un giro di concerti in cui è affiancato dalla band “Orlando & Desperados”.



Marumba sinora ha collaborato con artisti di fama internazionale e ha partecipato a concerti di personaggi come Congo Natty, Tarrus Riley, Dean Fraser, Percydread e Lee ‘Scratch’ Perry, solo per citarne alcuni. Ha partecipato inoltre a numerosi festival italiani come Bababoom Festival, Rototom Sunsplash, Maremoto Festival e Positive River. Nel corso della serata ascolana l’artista marchigiano presenterà i sui brani più importanti, e sarà impegnato alla consolle, mixando in stile dub i dischi che ha pubblicato fino ad oggi. All’evento, l’ingresso è libero, i posti sono limitati quindi è consigliata la prenotazione. Info: 3927248964.

