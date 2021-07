Gladiah, stupire si può: Giorgia Fiori continua a conquistare spazi e consensi. Ed è pronta a volare con l'ultimo singolo

ASCOLI - Il capoluogo piceno tira fuori un autentico asso nella manica proveniente dal mondo dello spettacolo. Ha solo 28 anni ma la sua storia professionale rivela un’energia, una poliedricità e un talento indiscutibili, al punto di far pensare che di vite ne abbia avute già varie. Parliamo di una personalità scenica a 360 gradi, Giorgia Fiori, colei che sotto lo pseudonimo d’arte di Gladiah sta imponendosi come un nome di un certo interesse nell’universo musicale.

Da poco il suo nuovo singolo, intitolato “Apatia”, è uscito su tutte le piattaforme digitali e radio, promettendo di essere tra i più ascoltati dell’estate. Una sfida la sua, quella di realizzare un brano ballabile pur criticando attraverso il testo ciò che anima il mondo delle discoteche, costituito non più solo da coloro che amano la musica e vogliono divertirsi ma soprattutto da chi opta per gli status symbol, veri o presunti.



In realtà, nonostante il suo percorso da cantante e autrice, che arriva a pochi mesi di distanza dal precedente brano, “Try Again” pubblicato in collaborazione con i dee jay internazionali BigNoise e Yvan Back, Giorgia Fiori vanta anche una brillante carriera da speaker radiofonica e da attrice. E anche nel campo delle sette note è approdata prestissimo, a 7 anni, spronata da un clima artistico imperante in famiglia. «Mia zia è cantante lirica e mi incantavo ad ascoltare la sua voce ma è da mio padre che ho appreso l’energia in musica, data la sua passione per la batteria» spiega la bella e brava artista, che fonde nel suo personaggio una potente ugola con una vera anima rock. «Il brano appena uscito descrive una sensazione che accomuna tutti noi quando ci sentiamo in un luogo che non ci appartiene» spiega Giorgia, riferendosi soprattutto a quello stato d’animo, talvolta più psicologico che fisico, l’apatia, appunto, che nell’ultimo anno ha colpito la popolazione mondiale a causa del lockdown.



«Il brano, che miscela influenze dance con un testo italiano, rappresenta il primo esperimento slap-house in Italia» prosegue la talentuosa ascolana, evidenziando l’operato straordinario svolto anche stavolta dal duo Big Noise e Yvan Back, oltre all’impeccabile lavoro di masterizzazione finale affidato ad Alex Accorsi e Alex Bartok. «Sono emozionata, perché l’uscita del nuovo brano ha coinciso con la fine delle riprese del mio ultimo film, “Lupo Bianco”, ispirato alla vicenda di Carlo Olmo» confessa Giorgia Fiori in arte Gladiah a proposito dell’affascinante storia dell’avvocato e maestro di arti marziali vercellese che, nel pieno dell’emergenza sanitaria è riuscito a recuperare e donare 160 mila tra mascherine e dispositivi di protezioni individuale negli ospedali e tra la popolazione.«Il film sarà presentato al Festival di Venezia ed io ho la parte di una suora: un ruolo insolito in una pellicola che ho girato con grande entusiasmo » conclude l’artista 28enne, da tempo residente nella Capitale, certa di voler ringraziare il regista Tony Gangitano e il cast del film, da Sebastiano Somma a Remo Girone, per via dell’ottimo clima vissuto sul set.

© RIPRODUZIONE RISERVATA