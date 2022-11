ASCOLI - Ascoli e il Memorial Troiani, la manifestazione benefica annuale dell’Ail, continuano a essere protagonisti sulla scena musicale italiana grazie a Dardust, al secolo Dario Faini, il compositore, musicista, autore e produttore nato e cresciuto nel capoluogo piceno, anche direttore artistico della manifestazione. L’evento, che lo scorso 8 giugno ha visto sul palco insieme a lui la cantante e autrice Elisa, ha portato la stessa coppia di artisti a intraprendere una serie di collaborazioni nate proprio l’estate scorsa all’ombra delle Cento Torri.

I progetti insieme



Elisa si è esibita recentemente nella trasmissione X Factor quale prima ospite della nuova edizione e, nell’occasione, è apparsa proprio con Dardust, che l’ha accompagnata al pianoforte in un’esibizione che si è rivelata essere una ghiotta anteprima del suo nuovo spettacolo teatrale. Ed è stato proprio durante X Factor che i due artisti hanno confessato di aver deciso di dare vita a vari progetti proprio sul palco di piazza del Popolo. «Questa nostra unione dal vivo è nata sotto i riflettori del Memorial Troiani e poi abbiamo deciso di proseguire insieme in tante altre occasioni», hanno detto Dardust ed Elisa Toffoli durante la trasmissione, annunciando che dopo la performance televisiva, il duetto tornerà insieme dal vivo dando vita a 12 date allestite in tutto il mese di dicembre, attraverso il tour “An Intimate Night”. Tra le tappe Trieste, Bologna, Milano, Torino, Firenze e Roma.



Il sodalizio inedito



In realtà l’unione professionale tra i due era già iniziata con l’album “Back to future”, nel quale l’artista ascolano si era già occupato della produzione del singolo “Seta”. Inoltre, la cantante Elodie, che la scorsa estate ha interpretato con grande successo un brano scritto da Elisa, “Bagno a mezzanotte” , un anno fa aveva interpretato un pezzo concepito proprio in coppia da Dardust ed Elisa, intitolato “Vertigine”. Tuttavia, il loro nuovo impegno in questo giro di concerti li vedrà in un sodalizio inedito, visto che il tour “An Intimate Night” arriverà nei teatri con nuovi arrangiamenti, pensati per la magica atmosfera natalizia mediante una formazione suggestiva, composta da chitarra, pianoforte e quintetto d’archi. E lo special guest di questo nuovo tour sarà appunto Dardust che, oltre a curare tutti gli arrangiamenti, accompagnerà la cantautrice friulana al pianoforte in tutte le date previste.



Il nuovo album



Dell’artista ascolano è uscito da pochissimi giorni il nuovo album, “Duality”, di cui il pubblico televisivo di X Factor ha goduto dal vivo di un medley inedito, confermando in questo modo la scissione dei suoi due regni musicali in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti. I brani del nuovo disco, per la gioia dei suoi tantissimi fan, verranno eseguiti dal pioniere della musica classica alternativa con modalità “ live” in un importante tour che toccherà sia il nostro paese che l’Europa. Uno spettacolo molto atteso, la cui prima data avrà luogo la sera del prossimo 4 marzo, al teatro Ventidio Basso della sua città, Ascoli, prima di calcare i palcoscenici di diverse città italiane ed estere, come Berlino, Bruxelles, Amsterdam e Londra.