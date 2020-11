“Umami - Il Quinto Sapore” di Frezza, primo ciak ad Ascoli

ASCOLI - Sono iniziate ad Ascoli le riprese di “Umami - Il Quinto Sapore”, commedia per la regia di Angelo Frezza (Sweet Sweet Marja), interpretata da Karin Proia, Angelo Orlando, Daphne Scoccia, Enrico Oetiker e Antonella Laganà, quest’ultima anche produttore associato. Nel cast anche Antonella Ponziani, già interprete di Intervista, diretta da Federico Fellini e vincitrice di David di Donatello e Nastro d’Argento per Verso Sud. Le riprese del film proseguiranno ad Ascoli fino al 14 novembre per poi spostarsi in Calabria. ”Umami” è realizzato con il contributo della Regione, con il sostegno di Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura e della Calabria Film Commission. È prodotto dalla G&E Film Production di Giovanna Emidi e sarà distribuito, oltre che in Italia - grazie alla Whale Distribution - in Cina, con la Shangai Seniu Media Co. Ltd e in tutto il mondo, grazie a un contratto di distribuzione internazionale stipulato con la 108 Media di Singapore. Il film è realizzato anche grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Ascoli Piceno. Umami è una commedia delicata e commovente. La storia si svolge anche ad Ascoli Piceno, esempio di quella provincia italiana dove il passo della vita aiuta a riappropriarsi delle emozioni e della capacità di affrontare fatica e gioia del quotidiano.

