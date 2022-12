ASCOLI - Dardust sarà tra le stelle che accompagneranno Roberto Bolle nello spettacolo di inizio anno su Raiuno. Il musicista, compositore, autore e produttore affiancherà l’étoile nel grande show della danza. Attualmente impegnato con Elisa in un tour live nelle principali città italiane, l’artista ascolano sarà con Dargen D’Amico e Blanco, tra gli ospiti musicali della serata che andrà in onda il primo gennaio in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai.



Il pioniere



Dardust, il pioniere della musica classica alternativa, contaminata dall’elettronica e da tanta ricerca sul suono, oltre che firma dei più importanti successi italiani del pop degli ultimi anni, dopo l’invito rivoltogli da Roberto Bolle ha deciso di “prestare” per l’occasione il suo ultimo successo, tratto dall’album “Duality” per accompagnare i passi di danza del famosissimo danzatore. Dunque, sotto i riflettori ci sarà un emozionante numero, in cui Dune “Space Suite”, in una versione riarrangiata ed eseguita dal vivo sarà al servizio di una esibizione ispirata all’arte di Loie Fuller, icona della Belle Epoque, dal titolo “Dancing Spirit”. «Aver ricevuto questa proposta mi ha fatto molto piacere, Roberto Bolle è un uomo e un artista straordinario», ha detto Dardust alla vigilia della sua partecipazione a “Danza con me”, varietà condotto da Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi, con la partecipazione di nomi quali Alberto Angela, Virginia Raffaele, Claudia Gerini, Edoardo Leo e Paola Minaccioni, tra gli altri. Per l’artista marchigiano, al secolo Dario Faini, questo non è che il primo evento che lo vedrà protagonista nel 2023. A febbraio, dopo aver concluso il giro di concerti di Elisa, si fermerà per varie settimane ad Ascoli per creare lo spettacolo che lo porterà nei più prestigiosi teatri nazionali ed esteri.



Il tour



Il tour partirà proprio dalla sua città natale, il 4 marzo al Ventidio Basso, per approdare poi il 7 a Torino, l’8 a Bologna, il 9 a Milano, il 10 a Prato, l’11 a Roma. Il 26 marzo il tour continuerà all’estero con lo show a Bruxelles, per poi proseguire il 30 marzo ad Amsterdam e il 3 aprile a Londra. Inoltre, il musicista continua ad essere giudice di canto in“Amici” di Maria De Filippi, impegno che ha sposato dallo scorso mese di novembre. Dopo essere stato in passato continuamente inseguito dalla conduttrice e imprenditrice di Mediaset, Faini quest’anno ha deciso di prestare il suo apporto in un contesto più popolare, che lo vede sfidare a suon di beat i concorrenti nella disciplina del canto all’interno del notissimo talent show televisivo di Canale 5.