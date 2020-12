Dardust pronto a calare un super poker per il Festival di Sanremo

ASCOLI - Dardust sarà ancora uno dei maggiori protagonisti del Festival di Sanremo. Il musicista, compositore e produttore ascolano ha infatti scritto alcuni dei brani interpretati da coloro che risultano essere tra i maggiori candidati all’edizione 2021 della gara canora italiana più importante.

Tra queste indiscrezioni emergono i nomi di cantanti che da tempo hanno intessuto con lui una collaborazione professionale particolarmente corposa. Parliamo di Madame, de La Rappresentante di Lista, di Fedez e di Francesca Michielin. La prima, all’anagrafe Francesca Galeano, è una artista di 18 anni conosciuta nell’ambiente hip hop non solo perché amatissima e pubblicizzatissima da Cristiano Ronaldo ma perché voce di uno dei singoli tra i più fortunati della scorsa estate, “De Fuera”, interpretato dalla rapper assieme a Ghali e a Marracash, all’interno del debutto del progetto DRD voluto proprio da Dario Faini.

Oltre al brano sanremese che il musicista, compositore e produttore ascolano ha concepito per l’artista vicentina, salta agli occhi anche il nome de “La Rappresentante di Lista”, che il maestro ascolano aveva già voluto sul palco dell’Ariston nel corso dell’ultima edizione, quando nella serata dei duetti e delle esecuzioni dal vivo dedicate alle cover di successi sanremesi del passato, il gruppo aveva affiancato Dardust e il rapper Rancore nella folgorante interpretazione di “Luce – Tramonti a Nord Est”, con cui Elisa aveva vinto il festival nel 2000. La band, nota anche come Lrdl, formata nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, rappresenta una delle realtà più interessanti del panorama musicale italiano, con un percorso denso di influenze artistiche variegate, da Emma Dante a Jodorowsky, con incursioni tra Cortazar e Rodari, ed è reduce dal successo di “Go Go Diva”, che compare nella colonna sonora dell’ultima serie televisiva “The New Pope”, diretta dal cineasta da Oscar Paolo Sorrentino.

Ma i riflettori sono ovviamente puntati soprattutto sulla coppia costituita da Francesca Michielin e Fedez, già insieme in due brani molto fortunati del 2014, “Cigno Nero” e “Magnifico”, quest’ultimo nato sotto la direzione di Dario Faini. Il rapper milanese, classe 1989, che vanta una robusta carriera manageriale costruita con sua moglie Chiara Ferragni e che è tornato di recente ai trionfi discografici, grazie ai gettonatissimi pezzi “Bimbi per strada” e”Bella Storia”, ritroverà per l’occasione l’autore e la partner del successo maggiore del suo iter artistico, “Magnifico” appunto. Il nuovo duetto con Francesca Michielin, bravissima cantautrice veneta venticinquenne. è molto atteso. Lei, lanciata da “X Factor 2011” con il singolo scritto da Elisa e Roberto Casalino, “Distratto”, aveva già conquistato il Festival di Sanremo nel 2016, arrivando al secondo posto grazie al brano “Sei gradi di separazione”, con cui approdò anche all’Eurovision Song Contest dello stesso anno. Insomma, per la firma dell’infaticabile ed eclettico Dardust si prospetta comunque un Sanremo nuovamente ricchissimo di canzoni e di soddisfazioni.

