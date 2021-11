Per Dardust svolta internazionale pop con “Golden Nights” realizzato al fianco di Sophie and The Giant, Benny Benassi e Astrality

ASCOLI - Svolta internazionale pop per Dario Faini, in arte Dardust, protagonista ieri ad X Factor con una versione inedita di “Sunset on M”, brano iconico del suo percorso artistico. Il compositore e produttore multiplatino, il pianista italiano della nuova generazione più ascoltato al mondo, uscirà nella giornata di oggi con un singolo in cui è in compagnia di un manipolo di colleghi di lusso.



Il brano

Si tratta un brano esplosivo, da queste ore disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il pezzo, intitolato “Golden Nights”, è stato realizzato al fianco di Sophie and The Giant, Benny Benassi e Astrality e punta a portare la stella dell’artista ascolano direttamente nelle charts di tutto il mondo. Si tratta di un pezzo di pura energia ed evasione, in cui si invita l’ascoltatore ad inseguire la vita, a lasciarsi travolgere intensamente dal momento, specie quando si è in compagnia di qualcuno di speciale. “Golden Nights” vede la sua ispirazione proprio nella creatività di Dardust, perché nasce infatti dalle note di “Without You”, la ballata più intimista contenuta nell’ultimo album del produttore, musicista e autore, “S.A.D. Storm and Drugs”, diventando un brano electro pop, con il riff di pianoforte che apre a una dimensione magica, impreziosita dalla voce unica e dal songwriting di Sophie and The Giants. Il gruppo britannico, con questa nuova incisione segue il successo di “Right Now” e, soprattutto, di “Hypnotized” con Purple Disco Machine, brano a cui Sophie ha prestato la voce e ha conquistato 4 dischi di platino in Italia. Assieme a Sophie and The Giants, realtà composta da Sophie Scott (cantante/chitarra), Toby Holmes (chitarra), Antonia Pooles (basso) e Chris Hill (batteria), c’è il dee jay e produttore Benny Benassi, uno dei più grandi talenti musicali italiani riconosciuti a livello internazionale, in passato produttore di successi per Madonna, Chris Brown e tanti altri. A loro si è unito il giovane Astrality, vero asso emergente della scena italiana, “rising star” delle sonorità elettroniche.



Il ritorno

Per Dardust e Benassi si tratta di un ritorno a lavorare insieme a pochi mesi da “Within me”. Prosegue inarrestabile, per l’hit maker ascolano il periodo dei trionfi, confermato dalla produzione del nuovo album di Alessandra Amoroso , “Tutto Accade” e dalla creazione dell’ultimo singolo di Elodie, “Vertigine”, scritto a 4 mani con Elisa e da settimane al primo posto dei singoli più ascoltati nelle radio.

