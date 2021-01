Un duetto di star per “Pezzo di cuore”, brano inedito di Dardust

ASCOLI - Indiscutibilmente, da oltre un decennio, sono considerate tra le maggiori protagoniste della canzone italiana. A unire le loro vite e loro carriere, non sono solo il talent show che le ha lanciate, “Amici” di Maria De Filippi e i numeri delle vendite dei loro dischi, delle visualizzazioni dei loro video e le folle che hanno accompagnato sinora i loro concerti. A caratterizzare l’operato di Emma Marrone e Alessandra Amoroso c’è anche la firma di un autore marchigiano, Dario “Dardust” Faini che, oltre aver scritto più volte brani decisamente fortunati per entrambe, adesso si è fatto garante di un’operazione che rischia di essere unica nel suo genere, visto che in passato non ha mai funzionato nessuna accoppiata discografica con altre primedonne del pop nazionale.



Le due star, dal prossimo 15 gennaio, potremo ascoltarle per la prima volta insieme in un duetto, grazie all’uscita del brano inedito “Pezzo di cuore”, scritto appunto dall’autore, musicista e produttore marchigiano. Faini, che ha accompagnato Emma nell’ultima edizione di X Factor, dove la bionda interprete figurava tra i giudici, ha approfittato delle pause del programma per mettere a tavolino ciò che da anni rappresentava un suo preciso desiderio, cioè quello di unire le sue due amiche in una avventura discografica comune. Un progetto che potrebbe sfociare anche in altro, a partire da esperienze da vivere sul palco, visto che si parla delle due artiste come tra le ospiti più probabili dell’imminente edizione del Festival di Sanremo. Emma Marrone e Alessandra Amoroso nell’occasione, grazie al brano che Dardust ha composto a 4 mani con Davide Petrella, hanno dato vita ad un’accoppiata viscerale, destinata a lasciare un segno tra i loro fans.

“Pezzo di cuore”, che tra una settimana sarà a disposizione anche sulle piattaforme, ha permesso di smentire la loro rivalità, in verità mai esistita, ma anche di contaminare felicemente lo stile musicale e la matrice vocale delle due primedonne, diventate anche confidenti tra loro nel tempo. La canzone è stata concepita da Emma e da Dario Faini come una sofferta conversazione tra due persone, due donne che si vogliono molto bene. Nessuno meglio dell’artista ascolano avrebbe potuto unire le due artiste, colui che era riuscito ad entrambe a regalare pezzi molto riusciti. Per Emma si era trattato di “Occhi profondi” nel 2015 e del recente e gettonatissimo “Latina”. Nel caso di Alessandra Amoroso con l’uscita di “Sul ciglio senza far rumore nel 2016, estratto da “Vivere a colori” e di tre brani tratti dall’album “Dieci” del 2018: “La stessa”, “Dalla tua parte” e “La gente non sei tu”. In quest’ultimo caso, a comporre il brano c’era anche un altro autore ascolano, Daniele Incicco leader della band La Rua.

Per Dardust, la realizzazione dell’atteso duetto lo porta a mettere a segno un altro “colpaccio” professionale del suo percorso, visto che è sua anche la produzione del disco. Per lui, il 2021 si preannuncia come un anno decisamente straordinario: in attesa di ammirarlo in tour con il nuovo capitolo del progetto Dardust è in questi giorni impegnato a curare ben cinque brani in gara per altrettanti big al prossimo Sanremo.

