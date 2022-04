Dardust all’Eurovision, il music maker ascolano parteciperà fuori gara accompagnato dal dj Benny Benassi e dalla band inglese Sophie and the Giants

ASCOLI - Non si ferma la corsa internazionale di Dario “Dardust” Faini. Il celebrato music maker ascolano sarà tra gli ospiti della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, manifestazione che si terra tra poco più di due settimane a Torino. Ad annunciarlo è stato lui stesso ieri mattina, in collegamento con la conferenza stampa che, dal capoluogo piceno, si stava svolgendo per annunciare la data e il cast della 23esima edizione del prestigioso Memorial Alessandro Troiani, evento da lui diretto artisticamente e nato per trovare fondi per la ricerca volta a sconfiggere le leucemie.



La prima semifinale

Il compositore, musicista e produttore ascolano, parteciperà fuori gara il 10 maggio durante la prima semifinale della 66esima edizione dell’evento, in programma nel capoluogo piemontese dal 10 al 14 maggio. L’appuntamento vedrà i colori dell’Italia rappresentati dalla coppia artistica formata da Mahmood e Blanco in gara con il brano vincitore all’ultima edizione del Festival di Sanremo, il pluricelebrato “Brividi”. Dardust si esibirà sul palco del PalaOlimpico, in questa straordinaria vetrina ammirata in tutto il mondo, dopo il suo recente operato di successo applaudito anche fuori dall’Italia. Ad accompagnarlo ci sarà il dj-producer emiliano Benny Benassi e la band inglese Sophie and the Giants, con cui recentemente ha firmato una delle canzoni di maggior successo nelle charts di ogni dove: “Golden Nights”.



La performance inedita

Per l’occasione, tuttavia, i tre nomi si metteranno insieme per dare vita ad una performance inedita, ispirata un po’ a ciò che Dardust creò lo scorso anno per Elodie sul palcoscenico della Città dei Fiori, un “mash up” frenetico di note ballabili storiche, da quelle di Madonna alle note di Bowie. La performance dei tre superospiti, coordinati dalla presenza della direttrice fermana Sylvia Catasta, avrà per titolo “Dance of Beauty”, una danza scatenata caratterizzata dai più grandi successi della dance italiana, tra suoni elettronici e musica eseguita da una corposa formazione.



Il viaggio nel ritmo

Dardust ha spiegato che sarà una sorta di viaggio nel ritmo, con brani che andranno da Giorgio Moroder sino alle hit di oggi. Per Dario Faini non si tratta certo della prima performance a beneficio di spettatori da ogni parte del pianeta. La sua musica ha già accompagnato le manifestazioni di apertura di importanti manifestazioni, come il “Superbowl”, “Nba all star game” e i “Giochi Olimpici”. L’artista ascolano, che vanta un carnet di oltre 60 dischi di platino, la sera dell’8 giugno sarà poi nella sua città per esibirsi con Elisa davanti a 2000 persone in piazza del Popolo per il Memorial Troiani, offrendo estratti del suo nuovo album, in uscita a ottobre. Inoltre, sarà al timone della 25esima edizione della manifestazione “La Notte della Taranta” in programma il 27 agosto a Melpignano.

