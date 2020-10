“Al cinema con il tuo mito” nel segno del maestro Peppe Di Caro

ASCOLI - La chiusura delle sale cinematografiche ad Ascoli non ferma l’omaggio delle Cento Torri alla settima arte e ai suoi grandi talenti. Dal prossimo 4 novembre e per tutto il mese, la multisala Piceno diventerà luogo espositivo per accogliere un evento denominato “Al cinema con il tuo mito”, in cui uno dei maestri indiscussi dell’immagine, il maestro Peppe Di Caro, fotografo ufficiale dei premi David di Donatello, allestirà un’accattivante esposizione delle foto più belle tra quelle scattate negli ultimi trent’anni, con i premiati alla manifestazione e i vari set cinematografici a cui l’artista è stato chiamato a partecipare.

L’iniziativa era già stata pensata prima delle restrizioni governative che hanno poi fermato da lunedì scorso l’attività di cinema e teatri. Dapprima voleva essere un nobile escamotage per occupare le poltrone lasciate vuote dall’obbligato distanziamento tra gli spettatori, trasformando i posti non occupati nella cornice ideale per appoggiare i ritratti celebri, con i più conosciuti nomi del cinema contemporaneo italiano e straniero. Poi questa sorta di nuovo lockdown culturale ha indotto Di Caro e l’organizzazione della struttura a trasformare totalmente il cinema in una sorta di sede espositiva e rendere l’accesso all’evento, inizialmente previsto prima di ogni proiezione, in una specie di luogo esclusivamente dedicato alla mostra, con modalità di accesso identiche a quelle adottate attualmente nei musei.

Il mago dell’immagine, al cui operato era già stato reso in città un omaggio dal Cinecircolo di Monticelli e dalla Biblioteca Gabrielli, metterà in campo 160 lavori, tanti quanti sono il numero delle poltrone non occupate negli ultimi mesi dagli spettatori della sala che ospita l’esposizione. Negli scatti fotografici presenti saranno raffigurati i tanti professionisti del cinema che negli ultimi anni sono stati insigniti del David ma anche ritratti dedicati a veri mostri sacri del grande schermo. Ecco dunque Ennio Morricone, Vittorio Storaro, Gina Lollobrigida, Monica Bellucci, Nicola Piovani, Isabella Rossellini, Paolo Sorrentino. Solo per citarne alcuni tra i professionisti italici più celebrati nel mondo.

«Saranno posizionati in lastre di plastica nei posti a sedere lasciati liberi per le norme anti Covid e in molti casi si tratta di lavori dedicati a personaggi verso cui nutro stima, amicizia, ammirazione» ha spiegato Di Caro, voluto in questa operazione dalla direzione della multisala Piceno ma anche dal presidente della Cisi, Ivano Corradetti e dal presidente de “L’opera di Religione” della diocesi, Simone Mariani. «L’ultima edizione dei David è saltata per la pandemia ma sono al servizio della kermesse da tanti anni e mi sento orgoglioso di essere stato scelto per documentare e fissare con il mio obiettivo una manifestazione che premia ogni anno i più bravi professionisti del settore» aggiunge il prestigioso fotografo ascolano, felice di essere ricordato spesso con il suo operato dalla città in cui è nato e vissuto.

