Il Festival dell'Appennino prende il via nel segno di Cecco d'Ascoli

ASCOLI - Il capoluogo piceno celebra domenica 2 giugno “Cecco D’Ascoli”. In occasione dei 750 anni dalla nascita del celebre letterato e negromante, sarà dedicata proprio alla figura di questo uomo di arti e di scienze bruciato vivo a Firenze dopo essere stato condannato per eresia nel 1327, la prima giornata dell’edizione estiva del Festival dell’Appennino. Il nuovo ciclo di appuntamenti, volti a riscoprire i paesaggi, le tradizioni, la storia dei comuni dell’entroterra del territorio, sarà aperto mediante i luoghi, le atmosfere e l’operato di Cecco, grazie a visite, letture di versi e concerti di musica trecentesca.Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli, nell’ambito delle misure di contrasto alle conseguenze del sisma, per l’imminente stagione potrà contare complessivamente su 10 giornate, coinvolgendo i Comuni di Ascoli, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Palmiano, Montemonaco, Venarotta e Montadamo. La stagione di cammino e cultura verrà inaugurata ad Ascoli, con una giornata avvolta interamente nella magia e nel fascino di Francesco Stabili. Alle ore 10, in piazza Arringo, si terrà il momento del ritrovo iniziale, prima di andare a conoscere i posti legati alla figura del Magister ascolano mediante un trekking urbano e la visita guidata in italiano e in inglese denominata”Cecco: astrologo, poeta, eretico”. Non mancheranno tappe in posti significativi quali la statua di Cecco in piazza Matteotti e lo stesso ponte di Cecco, legato alla leggenda che vuole la costruzione essere stata eretta in una sola notte da Cecco d’Ascoli con la complicità del diavolo. Si proseguirà all’interno del trecentesco Forte Malatesta grazie al reading teatrale in lingua inglese “Cecco’s last refuge” (“L’ultimo rifugio di Cecco”) e la pausa pranzo presso il ristorante che prende proprio il nome dell’autore de “L’Acerba”.Nel pomeriggio, alle ore 15.30, sarà presentato il libro “Il carcere del Papa” di Marco Corradi, per poi continuare la giornata con il laboratorio “Le piante nella medicina popolare ascolana” a cura di APS Libero Spirito, momento incentrato su usi e costumi del tempo. La chiusura della manifestazione sarà affidata al concerto ad opera degli “Old Ways”, gruppo musicale che da sempre si propone attraverso strumenti e testi ispirati al Medioevo.Il Festival dell’Appennino è aperto a tutta la comunità e continuerà sino al prossimo 28 settembre. La giornata su Cecco d’Ascoli di certo vedrà anche la presenza di turisti attirati dall’uomo e dal suo poema più famoso, che metteva in primo piano discussioni circa le questioni scientifiche più dibattute nella società del tempo. Un lavoro rimasto incompiuto, perché le opinioni scientifiche e teologiche di Cecco d’Ascoli furono giudicate eretiche. Info e prenotazioni: 339 1444832.