Baricco ad Ascoli racconta Chopin accompagnato dalla virtuosa del piano Campaner che interpreterà i 24 Preludi

ASCOLI - È tutto pronto per l’inizio ufficiale della 25esima edizione de “L’Ascolipicenofestival”, la manifestazione che unisce musica colta con il talento di artisti internazionali immerso negli scenari più affascinanti del territorio ascolano.

Il primo grande evento del calendario di quest’anno, che prevede la partecipazione di quasi 60 artisti sino al prossimo 29 settembre, vedrà insieme due nomi eccellenti: l’operato di un grande narratore e critico musicale, come Alessandro Baricco e le note eseguite da una pianista ammaliatrice e ispirata, di straordinaria tecnica, come Gloria Campaner. Loro saranno i protagonisti dell’attesissimo evento fissato la sera di domenica, 5 settembre, all’Auditorium Neroni, che vuol essere un viaggio tra i “Preludi di Chopin”, percorso volto a unire la grandezza infinita del musicista polacco con la poesia del noto scrittore e la bellezza musicale della bellissima musicista.

La serata sarà introdotta da Baricco, la cui sapienza affabulatoria è nota, per proseguire con la Campaner, intenta ad interpretare i 24 Preludi di Chopin, piccoli gioielli di natura lirica eseguiti in un susseguirsi di preziosi stati d’animo.

Un incantesimo voluto per tentare di identificare lo spettatore con i capolavori di uno dei più importanti compositori del periodo romantico. L’appuntamento, costituito da schizzi, frammenti di rovine, penne d’aquila, offerti nella loro sintesi architettonica dello strumento della pianista, rappresenta l’ennesimo incontro tra l’artista, una delle più applaudite e ricercate a livello internazionale, con la manifestazione e la città di Ascoli. Gloria Campaner, infatti, vanta un affettuoso rapporto con “Ascolipicenofestival”, che torna ad impreziosire per la quarta volta. Lei, ai 24 “Preludi op. 28 di Fryderyk Chopin” ha dedicato il suo ultimo album, pubblicato dalla Warner Music e registrato durante il lockdown. «È stato come attraversare in pochissimo tempo tanti stati d’animo, un passare continuo dalla luce all’ombra, colori e paesaggi del vivere: suonarli è una scarica di energia, ascoltarli un’esperienza, un calarsi nel respiro del mondo», spiega la musicista a proposito del progetto, in grado di trascinare da un’emozione all’altra.

Questo avvio della manifestazione, che poi andrà avanti con altri 14 concerti, ha registrato subito il “sold out”, dato il vasto seguito di appassionati che caratterizza da anni la Campaner, 35 anni, con un inizio al pianoforte avvenuto a 3 anni e un vissuto professionale contrassegnato da tanti prestigiosi premi. In occasione di questa domenica, così come nelle prossime, per i possessori del biglietto sarà possibile partecipare ad una passeggiata gratuita prima del concerto, con la guida dell’associazione “Le Marche Experience”. Ogni passeggiata sarà sempre collegata alle note che verranno ascoltate più tardi. Il titolo della passeggiata di domenica è “Ascoli con vista: alla ricerca dei punti panoramici della città”, un’escursione breve ma significativa nella storia e nella bellezza del centro storico di Ascoli.

