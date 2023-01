ASCOLI - Dopo Cecilia Capriotti, voluta da Woody Allen per “To Rome with Love” (2012) al fianco di Roberto Benigni e Alice Pagani lanciata da Paolo Sorrentino dal dittico “Loro” (2018), accanto a Toni Servillo, un altro volto ascolano è pronto a spiccare il volo dopo essere stato scelto da un grande regista di cinema.

Parliamo del 27enne che avrà il ruolo di protagonista nella pellicola che Ferzan Ozpetek sta attualmente finendo di girare. Si tratta del talentuoso Andrea Di Luigi che, insieme al 21enne romano Damiano Gavino, è impegnato a girare l’ultima fatica del cineasta di origine turca, reduce dal successo della serie televisiva “Le fate ignoranti”, tratto dal suo omonimo film e dalla sua precedente pellicola, “La dea Fortuna”, che quattro anni fa a Natale incassò circa 8 milioni di euro. Il giovane è nel cast di “Nuovo Olimpo”, quattordicesimo titolo di Ozpetek, che segna la prima sua collaborazione con Netflix.



La selezione



L’attore ascolano è stato voluto da Ozpetek dopo una lunga selezione che ha coinvolto decine di aspiranti e ha dietro le spalle un cospicuo curriculum creativo, costituito dalla musica e dal teatro, oltre ad essere apparso in una serie di apprezzati cortometraggi. Andrea Di Luigi ha debuttato come attore nel 2016 in palcoscenico, recitando in una lunga serie di spettacoli in cui non ha mai mancato di farsi appezzare: da “L’arte di farsi fotografare” del 2016, con regia di Zulima Memba fino a “Gli innamorati” del 2019, diretto da Mario Massari. Un percorso che tuttavia non gli ha impedito di lavorare in numerosi spot pubblicitari e, appunto, nel mondo dei cortometraggi, come in “After” del 2016 con regia di Fausto Franchi e in “La confessione” dello scorso anno, sotto la direzione di Giuseppe D’Angella e Simone D’Alessandro. Già due anni fa, un’altra giovane attrice ascolana, Chiara Misticoni, era stata scelta dal regista di “Saturno Contro” per interpretare la fortunata serie di spot pubblicitari della campagna televisiva della pasta “De Cecco”, con Can Yaman e Claudia Gerini.



La storia



Il nuovo film di Ozpetek, da lui scritto insieme all’immancabile Gianni Romoli e prodotto da quest’ultimo con Tilde Corsi, vede coinvolto con Andrea di Luigi e Damiano Gavino un nutrito gruppo in attori in cui spiccano Luisa Ranieri, Greta Scarano e l’ex rugbista Alvise Rigo. “Nuovo Olimpo” narra la storia di due ragazzi 25enni che, negli anni ’70, si incontrano per caso e si innamorano perdutamente, sino a quando un avvenimento inaspettato finisce per separarli. Nonostante il tempo passi e la distanza fisica tra loro aumenti, dopo trent’anni i due sperano ancora di ritrovarsi, perché entrambi attratti l’uno verso l’altro come il primo giorno.



La gavetta



Andrea Di Luigi appare entusiasta di poter approdare al cinema dall’ingresso principale attraverso la guida di un maestro come il cineasta di origini turche dopo anni di gavetta in cui oltre ad aver abbracciato la recitazione è stato molto attivo anche nella musica, come batterista, dopo aver studiato nella scuola “Professione musica” di Villa Pigna. Il film “Nuovo Olimpo” sarà pronto nei mesi primaverili del 2023 e prima di essere visto su Netflix, avrà un’uscita cinematografica.