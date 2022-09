ASCOLI - Torna “Asculum Festival”, la manifestazione che per tre giorni proporrà la presenza di grandi personalità relative ad ogni ambito della vita culturale, sociale, emotiva e sportiva. Psicologi e scrittori, scienziati e umanisti saranno sotto le luci di alcune delle strutture più prestigiose della città per poter affrontare il momento storico attuale e infondere loro fiducia, conoscenza, consapevolezza.

Diciotto appuntamenti e la partecipazione di 25 nomi in un evento in grado di aiutare la crescita personale individuale e in grado di irrobustire le nostre certezze collettive.

Il programma

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settembre, tra il Teatro Filarmonici, il Ventidio Basso e il Chiostro di Sant’Agostino, “Asculum Festival” intende toccare profondamente la mente, l’anima e il corpo, attraverso tanti appuntamenti in cui avranno luogo testimonianze, incontri, interviste, talk, percorsi esperienziali. L’edizione 2022 della rassegna è stata presentata ieri dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore Monia Vallesi, affiancati dai partner, gli organizzatori Marcello Mancini e Sara Pagnanelli di “Life Strategies”, intenti tutti a sottolineare alla stampa come l’imminente tre giorni convoglierà l’attenzione del pubblico verso alcuni tra i più interessanti contributi letterari e scientifici della contemporaneità. Alla manifestazione presenzieranno personaggi di grande notorietà nazionale, come il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, a cui verrà data l’opportunità di aprire la kermesse, sul palco del Teatro Filamonici, alle ore 21 di venerdì, attraverso un incontro dedicato alla “Scoperta del senso della vita nei momenti più dolorosi”. Nella giornata di sabato gli ospiti relatori saranno : la psicologa e antropologa Selene Calloni Williams, il life mentor Massimiliano Sechi, la giornalista Mediaset Safiria Leccese, la psicologa clinica Margherita Carlini, il musico-terapeuta Rino Capitanata, la gastronoma Petra Carsetti, la microbiologa Claudia Rainville, l’esperto di intelligenza emotiva Diego Ingrassia, il docente in marketing Alessio Carciofi, il formatore in comunicazione strategica e intelligenza linguistica legata al business Paolo Borzacchiello, il regista e produttore Thomas Torelli, l’autrice di best sellers Lucia Giovannini, il giornalista e autore Carlo Cambi. Nella giornata di domenica la manifestazione proseguirà con lo scrittore per i diritti umani Nicolò Govoni, lo psicologo e scrittore Thomas Leoncini, l’arpista e docente Marianne Gubri, lo speaker e scrittore Richard Romagnoli, la poetessa e scrittrice Francesca Merloni e ancora Rino Capitanata e Lucia Giovannini. Gran finale al Ventidio Basso, domenica alle ore 15,30 con l’appuntamento “La Svolta”, che vedrà cimentarsi l’ex medico degli astronauti Filippo Ongaro, il teologo e filosofo Igor Sibaldi, la direttrice d’orchestra e coro Cinzia Pennesi, il manager e scrittore Sebastiano Zanolli e lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet.

Le iscrizioni

«Quest’anno abbiamo avuto il record di quasi 4mila iscritti e le strutture ricettive in quei giorni appaiono da tempo al completo: un grande regalo alla città», ha spiegato Marcello Mancini ieri mattina al momento della presentazione, aggiungendo che per dare a tutti l’opportunità di poter incontrare gli ospiti, presso la Bottega del Terzo Settore sabato pomeriggio e domenica mattina sarà possibile allestire lo spazio chiamato “Asculum Studios”.