Arturo Brachetti a Servigliano e poi a Porto Recanati

SERVIGLIANO - Doppio appuntamento con l’inimitabile Arturo Brachetti: sabato 8 agosto a Servigliano in Piazza Roma alle 21,30 (biglietti sui circuiti TicketOne e oggi al botteghino dalla 17 in poi) e domenica 9 agosto all’Arena Gigli di Porto Recanati (biglietti sui circuiti TicketOne e Ciaotickets e presso la biglietteria dell’Arena Gigli il giorno dello spettacolo dalla 17 fino alle 20, info e prenotazioni 392 9247123). Brachetti, uno o centomila? L’uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. © RIPRODUZIONE RISERVATA