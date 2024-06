Dai Metronhomme a Cesare Catà, da Cristina Donà e Cesare Lanza a Masako Matsushita, grandi nomi internazionali per la quarta edizione della rassegna teatrale ‘Buon’Estate 2024’ nel cortile di Palazzo Buonaccorsi con concerti, spettacoli per l’infanzia, lezioni-spettacolo sulle Eroidi di Ovidio e danza. In tutto otto eventi dal 2 al 12 luglio per la manifestazione promossa dal Comune di Macerata con l’Amat, il contributo di Regione Marche e MiC e in collaborazione con Lagrù. A presentare questa edizione sono stati Katiuscia Cassetta, assessore alla Cultura, Gilberto Santini, direttore Amat e Oberdan Cesanelli direttore artistico del festival I Teatri del mondo alla ribalta.

Il portone aperto

«Nella locandina che presenta Buon’Estate abbiamo voluto mettere il portone di Palazzo Buonaccorsi perché questa rassegna vuol aprire sempre di più il mondo del teatro, della danza e della musica a bambini e famiglie –ha detto l’assessore Katiuscia Cassetta-. Questo è un percorso che ogni anno cresce di più e ci connette con altre realtà museali, vogliamo sprovincializzare la visione dei musei alzando l’asticella ed aprendone la fruizione ad un pubblico che altrimenti magari non sarebbe mai entrato a Palazzo Buonaccorsi». L’inaugurazione il 2 luglio è con il cineconcerto Metropolis by Metronhomme, un’esperienza cinematografica che unisce il capolavoro iconico immortale Metropolis di Fritz Lang con una nuova colonna sonora originale eseguita dal vivo dal gruppo maceratese dei Métronhomme. Il 6 luglio va in scena ‘Giura che senza me mai più godrai’, una lezione-spettacolo sulle Eroidi di Ovidio messa in scena da Cesare Catà autore e interprete e Paola Giorgi. Il 7 luglio, Cristina Donà e Saverio Lanza offrono Spiriti Guida, spettacolo che delinea un percorso evocativo dove le canzoni della Donà lasciano affiorare i brani dei loro artisti di riferimento, da Battisti ai Bee Gees, dai Beatles a Sinead O’Connor. Due giornate, quelle dell’11 e 12 luglio, per Masako Matsushita con Horizon Koinè: prima di entrare, il pubblico sarà accolto e avvolto dalla musica di compositori e cantanti di Bolero, anticamera della soglia che li introdurrà nella Galleria dell’Eneide in cui la danza la farà da protagonista. «È un festival molto eterogeneo che intreccia musica d’autore, elettronica, il Tau, la danza contemporanea che esalterà le bellezze di Palazzo Buonaccorsi -ha detto Gilberto Santini-. L’occasione per far scoprire a tutti, turisti e maceratesi, questo autentico gioiello della città».

La rassegna nella rassegna

Il teatro per l’infanzia è una rassegna nella rassegna: il 4 e 5 luglio, a cura di Lagrù, torna Il Cortile delle Storie. La Compagnia Lagrù Ragazzi racconta il 4 luglio (ore 17.45) Mengone e il mostro della cantina, ed in serata (ore 21.15) il Teatro delle Dodici Lune porta in scena Transylvania Circus. I Pupi di Stac inaugurano il programma del 5 luglio (ore 17.45) con Il drago dalle sette teste, un variegato spettacolo di burattini per bambini che prosegue (ore 21.15) con Il mondo di Oscar di Atgtp / Teatro Giovani Teatro Pirata.