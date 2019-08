Arisa live per RisorgiMarche con sonorità nuove e testi cuciti su misura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUATA DEL TRONTO - Un nuovo appuntamento live per Arisa nelle Marche. Dopo lo spettacolo della scorsa settimana a VillaInVita Fermo Festival, la cantante si esibirà oggi, venerdì 2 agosto, alle ore 16,30 a Spelonga, Arquata del Tronto, nell’ambito di RisorgiMarche.Dopo il grande successo delle date nei club, Arisa è ripartita il 15 giugno con il suo tour “Una nuova Rosalba in città”, che la porterà sui palchi di tutta Italia. Anche nelle date estive, Arisa sarà affiancata da Giuseppe Barbera al pianoforte e tastiere e dal dj-producer Jason Rooney che porterà il suono del live in una direzione elettronica, per proseguire il nuovo viaggio sonoro iniziato nella tranche invernale. Questo tour è un’esperienza completamente inedita rispetto alle precedenti, una grande produzione dove musica e visual si fondono per portare dal vivo i brani del nuovo album “Una nuova Rosalba in città” (Sugar) anticipato dal brano “Mi sento bene” in gara al 69esimo Festival di Sanremo.“Una nuova Rosalba in città” è il frutto di oltre un anno di lavoro che vede coinvolti 6 producer e 17 autori, oltre alla stessa Arisa, che racconta, con sonorità nuove e testi cuciti su misura, la nuova Rosalba: una donna del suo tempo che procede per step di consapevolezza, libera dalle convenzioni e artefice del proprio destino. Un’artista che con il suo lavoro vuole trasmettere energie positive, regalare amore, suggestioni e non risposte, perché l’unica risposta possibile a volte è vivere al massimo il “qui e ora”. Oltre ai nuovi brani, Arisa proporrà i suoi grandi successi riadattati per avvicinarsi stilisticamente alle atmosfere del suo ultimo progetto discografico. Un luogo suggestivo Spelonga si affaccia sulla valle del Tronto di fronte al Monte Vettore, proprio fra quei monti che un tempo furono rifugio dalle lotte più cruente, compresa tra il Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga. Fra le tante bellezze e curiosità, una citazione particolare merita la “Festa Bella”, una manifestazione triennale che nei primi giorni di agosto rievoca la battaglia di Lepanto con la ricostruzione, nella piazza del paese, di una sagoma di nave con un altissimo albero maestro, sul quale svetta una bandiera turca che, secondo la tradizione, fu riportata in paese più di 400 anni fa.Si consiglia un abbigliamento adeguato per una passeggiata in montagna: scarpe comode, abbigliamento da trekking, copricapo. Inoltre si consiglia di inserire nello zaino acqua a sufficienza, cibo, occhiali da sole, magliette di ricambio, giacca a vento impermeabile con cappuccio (in caso di pioggia), crema protettiva solare, asciugamano, plaid o cuscino per sedersi sul prato e una lampada/torcia a batterie portatile in caso ci si attardi nel percorso di ritorno o si è costretti ad un rientro al buio. Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica collocata lungo il percorso turistico ufficiale.