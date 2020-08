Armonie della sera a Porto San Giorgio con Di Maio e l’Apulia Cello ensemble

PORTO SAN GIORGIO - Davvero un fitto viaggio musicale quello del festival Armonie della sera che dal primo agosto ad oggi ha attraversato le Marche con concerti a Ponzano di Fermo, Moresco, Jesi, Tolentino, Offida e Recanati ove domenica scorsa il duo Silvia Chiesa e Maurizio Baglini ha offerto un bellissimo recital beethoveniano che ha incantato il pubblico giunto al Colle dell’Infinito avvolto in un’atmosfera davvero sognante e magica.



Ultima tappa del festival per il mese di agosto la serata del 19 agosto a Porto San Giorgio, Rocca Tiepolo, alle ore 21.15 con il sopranista Maurizio Di Maio e l’Apulia Cello Ensemble, ovvero i cinque violoncelli di Giovanni Astorino, Giuseppe Caballese, Giovanna D’Amato, Daniele Miatto, Luciano Tarantino. Un programma questo che spazia in autori vari, da J.S. Bach ad A. Vivaldi, da G.F. Haendel a T. Albinoni ed ancora G Caccini, W.A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, P.I. Ciaikovskij, N. Rota, G. Giordani ed E. Morricone.



Insolita la formazione che accompagna la voce del sopranista Di Maio, ovvero voce femminile che ricorda i tempi passati dei grandi castrati come il celebre Farinelli. Maurizio Di Maio ha affrontato anche musical e collaborato con illustri maestri tra cui L. Bacalov e G. Gelmetti; numerose le collaborazioni con la Rai e Mediaset. L’Apulia Cello Ensemble è formato da musicisti vincitori di concorsi come prime parti di orchestre italiane e docenti di conservatorio.



Un concerto con pagine intense e profonde che vuole sicuramente essere spunto di riflessione spirituale in questi tempi davvero strani e non facili, ma non solo, e che prelude al vorticoso giro nazionale che il festival sta per intraprendere con concerti che da settembre a dicembre porteranno Armonie della sera in luoghi meravigliosi tra cui il Palazzo Santa Chiara di Tropea, il Teatro di Villa Torlonia a Roma, il Palazzo della Meridiana di Genova, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, la Reggia di Caserta, la Venaria Reale di Torino ma anche nuovamente nelle Marche ove sono previsti un concerto presso il Duomo di San Ciriaco in Ancona a ottobre ed il concerto di chiusura cartellone 2020 al Duomo di Ripatransone, a dicembre, con I Solisti della Scala assieme a Salvatore Barbatano e a Marco Sollini. I biglietti del concerto di Porto San Giorgio potranno essere acquistati online su: www.liveticket.it/armoniedellasera. Info: www.armoniedellasera.it

