Arisa, a Verissimo devia la domanda della Toffanin sull'amore: «Il mio cuore batte. E basta»

Questione di battiti. Arisa, ospite a Verissimo, rivela a Silvia Toffanin: «Il mio cuore batte, a vuoto, con altri, ma batte». Alla domanda della conduttrice che chiede alla cantante se oggi è innamorata o meno, la risposta è: «A me piace amare ed essere amata, ma non solo di qualcuno, di tante cose nella mia vita». Resta sul vago Arisa quando si parla di amore, un tema che nelle ultime settimane l'ha vista spesso protagonista in televisione e sul web, per la presunta love story con Vito Coppola, partner in Ballando.

«Non volevo sposarmi, è durata poco e poi è finita» sottolinea Arisa in merito alla storia d'amore precedente con il suo manager, Andrea Di Carlo su cui si vociferava un matrimonio imminente. «Forse un giorno mi sposerò, ma non avevo intenzione all'epoca».

