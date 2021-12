Sexy Arisa a Ballando con le Stelle, la cantante mostra la pancia nuda e ammalia la giuria

Continua la svolta sexy di Arisa a Ballando con le Stelle. La cantante si è esibita in un ballo molto sessuale mostrando la sua pancia nuda. La sua è stata una danza del ventre piuttosto spinta con ancheggiamenti che non sono passati inosservati. Tutto aiutato dal vestito con i dettagli in perle che hanno reso ancora più sexy l'esibizione; la cantante che nel corso della competizione ha scelto di mostrare un lato di sé erotico poco conosciuto dal suo pubblico, ma che comunque sta piacendo molto.

Un'esibizione che non solo convince il pubblico ma anche i giudici. Per Carolyn Smith l’unico voto possibile è il 10, complimenti unanimi ad Arisa. La cantante, felice per i giudizi ricevuti in coppia con il suo ballerino Vito Coppola confessa: «Quando mi hanno detto che avrei dovuto indossare questo vestito, ho detto ‘woaw, è arrivato il tuo momento’!». Non solo brava ballerina, brava cantante, donna sensuale e prorompente ma anche simpatica e ironica. Che stia volando dritta dritta verso la vittoria di Ballando?

