Ballando, Arisa conferma la sua svolta hot: «Carriera erotica? Non avrei problemi...»

A “Ballando con le stelle” Arisa torna sulle voci che la vogliono interessata a una possibile esperienza nel mondo dei film hot. Arisa dopo la sua esibizione nel talent condotto da Milly Carlucci ha assicurato che non avrebbe problemi in caso di una svolta “erotica” della sua carriera.

Arisa a "Ballando con le stelle" (Foto: da video)

Arisa e la svolta hot a "Ballando con le stelle"

A “Ballando con le stelle” Arisa torna sulle voci che la volevano interessata a una possibile carriera nel mondo dei film hot. Dopo la sua esibizione in un sensuale tango Serena Bortone, ospite in trasmissione, le ha chiesto ragguagli circa gli ultimi gossip: «Non ho detto questa cosa – ha confessato - ma onestamente non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso, perché è un'occupazione come un'altra. Nel caso la mia professione dovesse prendere una strada un pochino più erotica e sensuale io non avrei problemi. Anche la tv generalista è piena di pornografia fra le righe, quindi alla fine…».

Le parole di Arisa hanno provocato un grande imbarazzo nella conduttrice del programma, notato dal giudice Canino che ha subito commentato: «Vorrei venisse inquadrato il volto di Milly Carlucci dopo le dichiarazioni di Arisa…».

