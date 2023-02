Arisa e Laura Marzadori a Sanremo con lo stesso abito, l'incidente diplomatico all'Ariston: ecco il tubino della discordia

Un vestito per due, a Sanremo 2023, non s'era mai visto. Fino a questa quarta serata del 73esimo Festival della canzone italiana, in cui sul palco dell'Ariston Arisa e Laura Marzadori, violinista che ha accompagnato l'esibizione di Lazza e Emma Marrone, hanno deciso (inconsapevolmente, immaginiamo), di sfoggiare esattamente lo stesso abito.

Arisa e Laura Marzadori, il tubino della discordia

Il tubino nero di pelle, ultra fasciante e con scollatura profondissima, non è passato inosservato sui social, che hanno subito rivelato l'arcano. Poca comunicazione tra stylist? Evento totalmente imprevedibile? Finora era successo solo, a distanza di giorni, ad Andrea Delogu e Mara Sattei, entrambe viste in giro per la città con lo stesso completo. Ma la stessa sera sullo stesso palco: molto molto disturbante.