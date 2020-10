Archie Lyndhurst, star della tv per ragazzi, è morto a soli 19 anni

Lutto nel mondo della televisione per ragazzi. A soli 19 anni, è morto Archie Lyndhurst, star della CBBC, rete della Bbc dedicata più giovani. Figlio dell'attore Nicholas Lyndhurst, è stato stroncato in poco tempo da una malattia.

​Il suo ruolo più famoso era stato quello di Ollie Coulton nella serie comica So Awkward, ambientata al liceo. «Tutti noi della BBC Children siamo devastati. Era un ragazzo così talentuoso», ha affermato la direttrice Cheryl Taylor. Aveva iniziato la sua carriera di attore a soli 10 anni, alla scuola di teatro Sylvia Young, seguendo le orme del padre. I due avevano anche recitato insieme in un episodio del 2019 della sitcom che lo aveva reso celebre. Amici e colleghi lo descrivono come divertente, generoso e ricco di talento.

In uno dei suoi ultimo post su Instagram, dove appare felice e spensierato, aveva scritto: «Non importa dove mi porterà la vita, mi troverà con un sorriso», citando una canzone del rapper Mac Miller, ex fidanzato di Ariana Grande, tragicamente scomparso nel 2018.



Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA