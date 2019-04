Spettacolo sulla canzone d’autore con Sally la “Piccola Cantautrice”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPIGNANO - Uno spettacolo sulla canzone d’autore, per la canzone d’autore. Un viaggio immaginario che toccherà oggi, sabato, alle 21,15 il Teatro Giuseppe Gasparrini di Appignano. Tutti i maestri cantori-autori saranno raccontati attraverso le loro canzoni dalla “Piccola Cantautrice” Sally Moriconi. Con lei una band d’eccezione formata dal Piano di Mauro Gubbiotti, il Basso di David Pradella, la Chitarra di Paolo Sorci e la Batteria di Luca Cingolani. A cadenzare le tappe del viaggio saranno le voci di due grandi attori, Elisa Buontempo e Gianluca Ercoli. Un cast di eccellenze artistiche interamente “Made in Marche”. Sarà uno spettacolo meta-teatrale, molto emozionante e coinvolgente. Su di un vecchio treno a vapore senza tempo, si racconta l’Italia cantata dai suoi cantastorie, e si riscopre la natura di un paese unito dai binari indissolubili della musica: 36 canzoni, 32 cantautori, 5 musicisti e 2 attori … e un viaggio che attraverserà tutta l’Italia in sole due ore. Scritto e diretto da Sally Moriconi, direzione musicale di Sally Moriconi, sceneggiatura di Elisa Buontempo, Gianluca Ercoli e Sally Moriconi.