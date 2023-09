ASCOLI - Per l’ottavo anno consecutivo, torna nel capoluogo piceno “APP – Ascoli Piceno Present”, la no stop di teatro, musica e danza che offre spettacoli con i maggiori protagonisti delle arti contemporanee. Nelle due date del 13 e del 14 ottobre, alcune delle location più suggestive della città, diventeranno gli scenari dei nuovi linguaggi dello spettacolo.

Il programma

Ieri mattina, il presidente e il direttore dell’Amat, Piero Celani e Gilberto Santini, affiancati dal rappresentante del Comune, Alessandro Bono, hanno presentato il cartellone di quest’anno, costituito da undici spettacoli complessivi, tra cui le performance firmate da veri astri del palcoscenico: dal Leone d’Oro a Venezia 2019 Alessandro Sciarroni alla vincitrice della targa Tenco, Daniela Pes, sino al genio internazionale Jean Fabre. La full immersion, voluta per proseguire una stagione estiva ricca di appuntamenti e offrire una occasione privilegiata per confrontarsi con le espressioni artistiche attuali più significative, inizierà il 13 ottobre con una novità, il teatro roulotte in piazza Ventidio Basso, con la performance di Samovar intitolata “Officina oceanografica sentimentale”, spettacolo riservato a sette spettatori alla volta proposto in cinque repliche. A seguire, arriverà sotto i riflettori di “APP” il Premio Ubu 2022 per il “Miglior spettacolo di Danza”, “Inferno” di Roberto Castello, che sarà in scena al Teatro Ventidio Basso alle 20.30.

La mappa affettiva

La maratona farà poi tappa alle 22 al Teatro dei Filarmonici con “Città sola”, produzione della pluripremiata compagnia Lacasadargilla estratta dal testo della scrittrice e critica letteraria britannica Olivia Laing che ragiona e cammina per le strade di New York disegnandone una mappa peculiare e affettiva. La prima data della kermesse si chiuderà alla Chiesa di San Pietro in Castello alle 23.30, grazie ai “Gemini Blue”, duo lombardo contaminato da sonorità etniche e tribali, influenze rock e grunge. La seconda giornata si aprirà sabato 14 ottobre sempre con il teatro in roulotte di “Officina oceanografica sentimentale”, per poi spostarsi con l’arte del performer, coreografo e regista Alessandro Sciarroni, considerato tra i più innovativi europei, che sarà alle ore 12 in Pinacoteca con “Dialogo terzo: in a landscape”, creazione per sei interpreti su musiche di John Cage e Stefano Sardi. Alle 12 l’attenzione sarà su “Con la carabina” spettacolo teatrale diretto da Licia Lanera e scritto da Pauline Peyrade, atteso nel Ridotto del Ventidio Basso alle ore 16, vincitore del Premio Ubu 2022. “APP” poi andrà avanti alle 17 e 30 al Teatro dei Filarmonici con i marchigiani “Asini Bardasci”, artefici di “Con grande sprezzo del ridicolo”, con testo di Fabio Marson, che vede al centro una coppia nella Torino di fine XIX secolo. A seguire ci sarà l’esibizione intitolata “Alcune coreografie”, del performer e coreografo Jacopo Jenna, atteso alla Chiesa di Sant’Andrea alle 19.15, con la danzatrice Ramona Caia. Al Ventidio Basso, alle 21 approderà invece il belga Jan Fabre, al centro di “Resurrexit Cassandra”, spettacolo in lingua francese con sopratitoli in italiano, che rivivrà coreograficamente le gesta della sacerdotessa inascoltata, interpretata da Stella Höttler. In conclusione, il festival proporrà alle 23 alla Chiesa di San Pietro in Castello il concerto di Daniela Pes, cantante e musicista elettronica con il suo primo album intitolato “Spira”.