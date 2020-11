“Radio Teatro” di Violini racconta il genio di Puccini e il suo destino

APIRO - Sabato 14 alle ore 21,15 dal Teatro Mestica di Apiro sarà trasmesso gratuitamente su piattaforma web lo spettacolo di “Radio Teatro” di Luca Violini, intitolato “Fa Lento. Giacomo Puccini, il destino di un genio”. Per prenotare la “poltrona virtuale” e gratuita occorre telefonare al 3205623974. Lo spettacolo rientra nel progetto “Marche in Vita”. Una storia tutta da seguire con passione: è la storia di un uomo che avrebbe voluto fuggire dalla musica, ma è rimasto “imprigionato” dalla musica, tanto da lanciarlo in orbita, anzi molto più in alto di quanto avesse mai immaginato. È una doppia storia in un’unica proposta che evidenzia la figura dello stesso uomo e del suo disperato bisogno di continuare a conquistare, per rispondere a qualche oscura domanda del cuore, o forse c’è nascosto l’amore che ha sempre sognato ma mai incontrato nella realtà. La donna che in fondo ha sempre sognato, Liù! Sul palco la voce di Luca Violini, il canto di Rosa Sorice (soprano) e le note del musicista Davide Caprari (pianoforte). Mentre la consulenza letteraria e musicale è di Paolo Logli, il disegno del suono e delle luci di Riccardo Vitali, l’organizzazione è curata dalla Mediadux srls.

