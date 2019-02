Morto Antonio Scaramella, produttore esecutivo di La7: Tagadà non va in onda

Lunedì 18 e martedì 19 febbraio #Tagadà non andrà in onda per un grave lutto che ha colpito la redazione. Tiziana Panella e la sua squadra torneranno mercoledì 20, sempre alle 14:20 su @La7tv — Tagada La7 (@tagadala7) 18 febbraio 2019

Lutto a: è scomparso improvvisamente, all'età di 51 anni,, autore e produttore esecutivo di diverse trasmissioni dell'emittente televisiva. Per questo motivo, Tagadà, una delle trasmissioni da lui curate, non è andata in onda né ieri, né oggi.L'annuncio è giunto nella giornata ieri, su Twitter, dopo che la scomparsa prematura di, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, ha sconvolto la conduttrice Tiziana Panella e tutta la redazione di Tagadà. La trasmissione riprenderà regolarmente domani, al solito orario (14.20).Antonio Scaramella lascia una moglie e una figlia. Anche, conduttrice de L'aria che tira, ha voluto ricordarlo così: «Questa notte è venuto a mancare un compagno di viaggio importante, per tutti quelli che lavorano a La 7. Era uno di quelli che non appaiono e lavorano dietro le quinte, un uomo buono, generoso e sempre con il sorriso. Non lo dimenticheremo».