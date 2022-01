Antonella Fiordelisi a RTL News: «Ho ancora il Covid. Io al GF Vip? Se mi richiamano non vado». La schermitrice e modella, ospite di Trend & Celebrities, il programma radiotelevisivo condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, ha parlato dei suoi progetti futuri e della sua salute.

L'ex di Francesco Chiofalo è stata ospite oggi su RTL 102.5 News, durante "Trend & Celebrities", condotto da Francesco Fredella, Simone Palmieri. Antonella Fiordelisi ha confermato di essere ancora positiva al Covid ma di sentirsi meglio rispetto ai giorni scorsi, e di frequentare una persona «Che non è di questo di mondo». Non ha fatto nome ma sembrerebbe trattarsi di un imprenditore salernitano.

Il suo nome è stato fatto spesso quando si è parlato dei nuovi ingressi all'interno della casa del Grande Fratello Vip: «E' vero - ha confermato - ho fatto dei provini a settembre e mi avevano detto ero piaciuta, poi non si è fatto più niente. Se mi dovessero richiamare ora non ci andrei. Fare provini ogni anno e poi non essere presa non è emotivamente bello».

Tra i flirt di Antonella è stato annoverato anche quello con Carlo Maria, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric: «Non c'è stato nulla, ci hanno solo fotografato insieme».

La Fiordelisi che è stata medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2017 di Cagliari nella categoria Spada, vorrebbe tornare alla sua vecchia passione sportiva: «mi piacerebbe riprendere la scherma perchè a livello agonistico mi sono fermata», ma ha anche un progetto imprenditoriale: «Vorrei creare un mio brand d'abbigliamento».

