Antonella Elia contro Adriana Volpe dopo il Gf Vip: «Non mi ha fatto nemmeno una chiamata, ora è amica dei miei nemici»

Antonella Elia e Adriana Volpe ai ferri corti. Quella che sembrava essere una bella amicizia nata dall'esperienza del Grande Fratello Vip si è conclusa con una dichiarazione di guerra. Antonella Elia sarebbe rimasta molto male dal mancato sostegno di Adriana Volpe nella sua esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip 5.

LEGGI ANCHE: Elisabetta Canalis fa il bagno nuda: la foto che manda in estasi i follower su instagram

«Adriana non mi ha fatto gli auguri per la mia esperienza come opinionista del GF Vip 5, per cui io non la saluto… Chi la vuole salutare? Non mi ha fatto nemmeno una chiamata», ha ammesso la Elia intervistata durante Casa Chi. Il motivo sarebbe anche nel fatto che la Volpe avrebbe continuato ad avere rapporti con ex concorrenti con cui Antonella si era trovata in disaccordo nella casa: «È amica di tutti i miei nemici, quindi ‘sti cavoli’. Poi invita nella sua trasmissione tutti i miei nemici. Poi va sempre alle reunion con loro in cui sparlano. Non voglio salutarla».

Va però detto che la Volpe alla vigilia della partenza del Gf si era congratulata con Antonella, Pupo e Alfonso Signorini in un post sui social: «Faccio un grosso in bocca al lupo ad Alfonso Signorini, Antonella Elia ed Enzo Ghinazzi per questa edizione di Grande Fratello. Per me è stata un’esperienza unica, che mi ha cambiato la vita, mi ha dato la consapevolezza di quello che sono. Un viaggio dentro di me e con voi… per sempre nel mio cuore». Come avrà preso le dichiarazioni della Elia?

Ultimo aggiornamento: 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA