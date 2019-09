Antonella Clerici, a sorpresa a Mediaset con Gerry Scotti. Fan: «Cosa bolle in pentola?»

di Emiliana Costa

Gerry Scotti .

La conduttrice di Rai1 ha postato oggi pomeriggio sul suo profilo Instagram una foto inedita in compagnia di Gerry Scotti. Il duo inedito è piaciuto molto ai fan che sui social sono esplosi: «Bravissimi entrambi! Cosa bolle in pentola?».E probabilmente la foto con Gerry è stata scattata proprio in occasione della sua incursione a Mediaset. Ma tanto è bastato per far sognare i fan: «». Al momento, Antonella Clerici sarebbe rimasta tagliata fuori dai palinsesti autunnali della Rai. E così tra i fan c'è chi spera di vederla passare al Biscione. Ma c'è anche chi le chiede: «».Recentemente, Antonella Clerici ha rifiutato la conduzione di Miss Italia su Rai1. ​