Antonella Clerici, lo sfogo in diretta a "È sempre mezzogiorno": «Ora basta, vorrei fare la trasmissione...»

Antonella Clerici lo sfogo in diretta a E' sempre mezzogiorno: «Ora basta vorrei fare la trasmissione...». Non ci sta la conduttrice della trasmissione di Rai Uno. Nel suo mirino finisce addirittura la pubblicità. Infatti, al rientro da un'interruzione pubblicitaria - molto lunga - Antonella, come riportano molti utenti su Twitter, lancia una frecciatina al curaro: «Speriamo di non diventare un contenitore di pubblicità perché vorrei anche fare la trasmissione».

Antonella Clerici contro l'eccessivo carico pubblicitario

Antonella Clerici, al timone di E' Sempre mezzogiorno, è uno dei volti più noti e amati di Rai Uno. e la sua trasmissione del mezzogiorno è un grande successo. Come dimostrano gli ascolti e come dimostra anche l'affollamento pubblicitario raggiunto dalla sua trasmissione. Per certi versi sicuramente un riconoscimento del suo lavoro, dall'altro un qualcosa che rischia di minare proprio il successo della sua "creatura". E in effetti - abbiamo calcolato orologio alla mano riguardando le immagini - l'interruzione pubblicitaria era durato praticamente ben 5 minuti.

Antonella vs le troppe pause pubblicitarie: “Speriamo di non diventare un contenitore di pubblicità perché vorrei anche fare la trasmissione” #Èsempremezzogiorno — Ste (@unpotoscano) February 15, 2022

Antonella Clerici contro il carico di pubblicità al rientro da un blocco: "Non vorrei essere un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione". #esempremezzogiorno — LALLERO (@see_lallero) February 15, 2022

